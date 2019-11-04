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Kasımpaşa - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: Hem 2 puan kaybettik hem de 1 puan kazandık Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Şahin: Bu akşam futbol konuşmak isterdik Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR - İSTANBUL / BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı...

SPOR 03.11.2019, 20:02
Kasımpaşa - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: Hem 2 puan kaybettik hem de 1 puan kazandık
Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Şahin: Bu akşam futbol konuşmak isterdik

Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR - İSTANBUL /

BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Karşılaşmanın 85'inci dakikasında hakem Halis Özkahya tarafından kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın yerine basın toplantısına katılan Şahin, maç içinde ve sonrasında yaşanan olayların futbolun önüne geçtiğini belirterek, "Bu akşam burada futbol konuşmak isterdik. Bir sürü olay yaşadık. Maç içinde ve sonrasında ciddi sıkıntılar oldu. Yaşananlar üzücüydü. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak da istemiyorum. Kulüp, gerekli açıklamaya daha sonra yapacaktır" dedi.
Şahin, hakemin kendilerini ezdirdiklerini vurgulayarak, "İlk yarı itibarıyla maçı hak eden bir futbol oynamadık. İkinci yarıda ise 10 kişi kalana kadar oyunu domine etmeye çalıştık. Ciddi şekilde maça ortak olmuşken beklemediğimiz ve anlamadığımız bir kırmızı kart gördük. Hakem, maçın genelinde deplasman takımı olarak bizi gereğinden fazla ezdirdi. Maçın sonunda yaşadığımız olaylar daha üzücüydü. Bu maç için üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.
Teknik direktörleri Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle ilgili de konuşan Şahin, şunları söyledi;
"Çizgiyi geçseniz bile sarı kart veriliyor. Ciddi bir durum yoktu. İtiraz devam edince hakem kırmızı kart verdi. Hakem, bizden kimi bulsa atacak gibiydi. Türk futbolu adına güzel bir maç olmadı. Hakem bugün maçın önüne geçti."
KASIMPAŞA CEPHESİ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, "İç sahada oynadığımız 5'inci karşılaşma. Bu maçlarda 10 puan kaybettik. Bu da bize ligdeki sıralamamızda problem yaratıyor. Oyunun ilk bölümde istediklerini yapan bir Kasımpaşa vardı. Rakip kaleye kenarlardan gidebilen ve pozisyonlar üretebilen bir takımdık. Golü bulduktan sonra ikinci golü bulacak fırsatlar yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Ofansif gücü olan Malatyaspor karşısında riskli bir skordu devre için. İkinci yarıda da güçlü oynamamız gerek. Rakibimizin risk alacağını düşündük, öyle de oldu. İkinci yarı ikinci golü bulacakken yan hakemin ofsayt dediği VAR'ın gol dediği bir pozisyon yaşadık. Oyun 1-1 oldu. Bunun şokunu atlatamadan ikinci golü yedik. Sonra biz risk almak zorunda kaldık. Baskı kurmaya başladık, ön tarafı dörtledik. Daha sonra kırmızı karttan sonda da daha baskılı oyun oldu. Pozisyon da ürettik. Son dakikalarda beraberliği yakaladık. Uzatmalarda sakin kalabilsek öne geçebilirdik. Hem 2 puan kaybettik hem de 1 puan kazandık. Lig devam ediyor. Bu oyunları güçlü şekilde sürdürmeye devam etmeliyiz. İç sahada daha iyi oynamalıyız" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Murat Şahin'in açıklamaları
- Kemal Özdeş'in konuşması

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