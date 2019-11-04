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Kasımpaşa - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2

Sezer AFŞAR / İSTANBUL () STAT: Recep Tayyip Erdoğan HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Murat Ergin Gözütok KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Sadiku (Dk. 80 Khalili), Quaresma, Hajradinovic (Dk. 71 Yusuf...

SPOR 03.11.2019, 18:36
Kasımpaşa - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2

Sezer AFŞAR / İSTANBUL ()

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Murat Ergin Gözütok
KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Sadiku (Dk. 80 Khalili), Quaresma, Hajradinovic (Dk. 71 Yusuf Erdoğan), Koita, Mustafa Pektemek (Dk. 88 İlhan Depe)
BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Robin, Mustafa, Sakıb, Issam, Hadebe, Acquah, Donald (Dk. 46 Gökhan Töre), Guilherme (Dk. 81 Murat Yıldırım), Bifouma (Dk. 68 Fofana), Jahovic
GOLLER: Dk. 13 Koita, Dk. 90+3 Khalili (Kasımpaşa) - Dk. 61 Jahovic, Dk. 68 (KK) Veysel Sarı (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 77 Robin Yalçın, Dk. 85 Sergen Yalçın (Teknik direktör) (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Quaresma, Ben Youssef (Kasımpaşa) - Sakıb Aytaç (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig’in 10’uncu haftasında Kasımpaşa sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Ev sahibi ekibin ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşma 2-2 sona erdi. Kasımpaşa'nın gollerini 13’üncü dakikada Koita ve 90+3’üncü dakikada Khalili kaydederken, BtcTurk Yeni Malatyaspor’un gollerini 61’inci dakikada Jahovic ve 68’inci dakikada Veysel Sarı kendi kalesine attı.

1’inci dakikada Aytaç’ın pasında araya giren Donald’ın ceza sahası içine girdikten sonra sert vurdu, top kaleci Ramazan’da kaldı. Pozisyonun devamında sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ortaladı. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Koita’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 
6’ncı dakikada Guilherme’nın kullandığı köşe vuruşunda Kasımpaşa defansı topu uzaklaştıramadı. Yükseklik kazanan topta Donald’ın kafa vuruşunu kaleci Ramazan ayaklarıyla çeldi. 
13’üncü dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Quaresma ceza sahasına ortaladı, savunmanın uzaklaştırmak istediği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Koita’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
38’inci dakikada Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Donald’ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mustafa Akbaş’ın kafa vuruşunda top direkten döndü. 
45+1’inci dakikada Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Popov’un sağ kanattan ceza sahasına ortasında arka direkteki Mustafa Pektemek’in yarım volesini kaleci Farnolle kurtardı. 
Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
55’inci dakikada Guilherme’nin aşırtma pasıyla savunmanın arkasına sarkan Jahovic’in sol ayağıyla yaptığı zayıf vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan’da kaldı.
61’inci dakikada skora denge geldi. Sağ taraftan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Guilherme ceza sahasına girdikten sonra içeri çevirdi. Altıpas içindeki Jahovic’in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
68’inci dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Töre’nin ortasında Guilherme’yi aşan topta Veysel Sarı, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-2.
77’nci dakikada Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı. Robin Yalçın, Mustafa Pektemek’e yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
85’inci dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın sarı kart gördü. Hakeme şiddetli itirazını devam ettiren Sergen Yalçın daha sonra kırmızı kart gördü.
90’ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ortaladı. Penaltı noktası üstündeki Khalili’nin kafa vuruşunda kaleci Farnolle topu kornere tokatladı.
90+3’üncü dakikada skora denge geldi. Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında İlhan Depe ortaladı. Ceza sahası içinde Koita, topu geriden gelen Khalili’ye indirdi. Khalili, topu kontrol ettikten sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.
Maçta başka gol olmadı ve mücadele 2-2’lik sonuçla tamamlandı.
QUARESMA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Kasımpaşa’da sarı kart gören Ricardo Quaresma, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Kasımpaşa’nın BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk ettiği mücadelenin 33’üncü dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gören Portekizli yıldız, 4’üncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Quaresma, Süper Lig’in 11’inci haftasında deplasmanda oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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