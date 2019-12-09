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Kasımpaşa - Beşiktaş: 2-3

Olgucan KALKAN / İSTANBUL () STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ekrem Kan, Ali Saygın Ögel KASIMPAŞA: Fatih Öztürk - Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Hajradinovic (Dk. 90+5 Uğurcan), Quaresma (Dk....

SPOR 08.12.2019, 21:07
Kasımpaşa - Beşiktaş: 2-3

Olgucan KALKAN / İSTANBUL ()

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ekrem Kan, Ali Saygın Ögel
KASIMPAŞA: Fatih Öztürk - Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Hajradinovic (Dk. 90+5 Uğurcan), Quaresma (Dk. 88 Khalili), Heintz, Mustafa Pektemek (Dk. 76 İlhan Depe), Koita
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 72 Lens), Atiba, Elneny (Dk. 84 Güven), Diaby (Dk. 60 Umut Nayir), Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz
GOLLER: Dk. 24 Mustafa Pektemek, Dk. 56 Koita (Kasımpaşa) - Dk. 39 Caner Erkin, Dk. 71 - Dk. 90+5 Umut Nayir (Beşiktaş)
KIRMZI KARTLAR: Dk. 15 Karim Hafez (Kasımpaşa)
SARI KARTLAR: Koita, İlhan Depe (Kasımpaşa) - Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz, Elneny, Roco (Beşiktaş)

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti. Mücadelede siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 39’uncu dakikada Caner Erkin ile 71’inci ve 90+5’inci dakikalarda Umut Nayir kaydetti. Ev sahibi Kasımpaşa’nın gollerini ise 24’üncü dakikada Mustafa Pektemek ve 56’ncı dakikada Koita attı.

15’inci dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Ben Youssef’i çalımlayan Atiba, daha sonra ceza yayı üstünde Karim Hafez’den de sıyrılırken yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, Hafez’in son adam olması gerekçesiyle bu oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
21’inci dakikada Elneny’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Diaby’in bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Fatih’te kaldı.
22’nci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Diaby ortaladı. Ceza sahası içindeki Burak Yılmaz’ın kafa vuruşunda top kaleci Fatih’in kucağına gitti.
24’üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ortaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Koita’nın şutunda kaleci Karius gole izin vermedi. Seken topta Mustafa Pektemek’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
39’uncu dakikada skora denge geldi. Diaby’nin pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Gökhan Gönül ortaladı. Caner Erkin’in arka direkte dar açıdan yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti: 1-1.
44’üncü dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz’ın vuruşunda baraja çarpan top kornere gitti.
45+2’nci dakikada Kasımpaşa ceza sahası içinde karambol oluştu. Caner Erkin’den seken topu önünde bulan Elneny’nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
50’nci dakikada Quaresma’nın pasıyla sol kanattan topla hareketlenen Koita’nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Karius, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
56’ncı dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Quaresma’nın pasıyla sol kanattan topla hareketlenen Hajradinovic’e ortaladı. Arka direkte Koita’nın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.
57’nci dakikada Hajradinovic’in pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa Pektemek, Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı, arkadan gelip yetişen Vida’nın ayak koyduğu top kornere gitti.
71’inci dakikada skora bir kez daha denge geldi. Ljajic’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül’ün yerden çevirdiği topta arka direkteki Umut Nayir topu ağlara gönderdi: 2-2.
85’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ljajic yerde kalınca Umut Nayir topla buluştu. Umut pasını penaltı noktası üstündeki Burak Yılmaz’a atardı. Burak Yılmaz’ın sol ayağıyla yaptığı zayıf vuruşta top kaleci Fatih’te kaldı.
89’uncu dakikada Lens’in ortasında kaleci Fatih topu sektirdi. Ceza sahası çizgisi üstündeki Umut Nayir’in bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
90+5’inci dakikada sağ kanatta rakibini geçen Lens, ceza sahasına girdikten sonra içeri çevirdi. Ön direkte Umut Nayir’in dokunuşunda top ağlara gitti: 2-3.
Karşılaşmada başka gol olmadı Beşiktaş rakibini 3-2 mağlup etti.

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