Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Fofana'nın kırmızı kartı, maçın kırılma noktasıydı"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: "Her maç aynı konsantrasyonla oynamak lazım"

"Kimse bilerek hata yapmıyor"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, ()

Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Kasımpaşa kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi. Mücadelenin ardından, iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İlk yarıda sahada mücadele düzeyi yüksek bir Aytemiz Alanyaspor vardı. İkinci yarı 2-1 önde olduğumuz ve rakibin oyunu riske ettiği bölümlerde son pası daha iyi yapabilseydik ya da hücumda çoğalabilseydik üçüncü golü atabilirdik. Rakibin özellikle sağ kanattan geliştirdiği pozisyonlar var. Fofana'nın kırmızı kartı maçın en önemli kırılma anlarından biriydi" dedi.

Takımda eksiklikler olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı, "Vagner Love ve yeni katılacak arkadaşlarla kulübe zenginliği yaratabilseydik, farklı olurdu. Takımın mücadelesi bize umut verdi. Yeni arkadaşların katılmasıyla daha iyi futbol oynayıp bunu skora yansıtacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

KEMAL ÖZDEŞ: "HER MAÇ AYNI KONSANTRASYONLA OYNAMAK LAZIM"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, ikinci yarıya galibiyetle başlamalarından ötürü mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İkinci yarıya galibiyetle başlamak mutluluk verici. İkinci yarı etkili oyun, doğru oyun oynamak ve geriye düşüp kazanmak bizim için çok önemliydi. İlk yarıda top bizdeyken yanlış oyunumuz üretken olamamamızı sağladı. Kalemizde pozisyon vermeden yediğimiz gollerin ardından birer farkla geri düştük. İkinci yarı geride pas yapmanın önemine değindim ve oyuncularıma öne oynamamız gerektiğini söyledim. İlk 15 dakika çok etkili olduk. Oyunumuzu rakibe kabul ettirdik. Bu bize pozisyonlar getirdi. En önemlisi stattaki enerji ve oyuncularımın oynama isteği bugünkü mücadelenin karşılığıydı. Hak edilen bir galibiyet aldık. İlk yarıda böyle maçlar oynadık. Geriden gelip puan alacağımız maçlar oynadık ama becerememiştik. Bu devre daha etkili başladık. Yıl sonuna kadar yukarıda olmak adına her maç aynı konsantrasyonla oynamak lazım. Hedefimizi gerçekleştirmek için fark oluşturacak oyun oynamak gerekiyor. Yıl sonunda da umarım istediğimizi gerçekleştiririz."

"KİMSE BİLEREK HATA YAPMIYOR"

Kemal Özdeş, Aytemiz Alanyaspor lehine verilen penaltı pozisyonu ile ilgili ise "Penaltı pozisyonunda orta hakemin yeri iyiydi. El açık olduğu için yan hakem verdi penaltıyı. İtirazım ona oldu. Görmediği şeyi eli açık olduğu için penaltı olarak değerlenirdi. Maçın içinde o anı yaşıyorsun ve enerjik oluyorsun. Bu da sahaya yansıyor. Bu maçta puan kaybetmiş olsaydık kötü bir puan kaybı olacaktı. Bu sezonun en etkili ikinci yarısını oynadık. Bu hatalar normal, kimse bilerek hata yapmıyor" yorumunu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamalar