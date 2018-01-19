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Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: 3-2

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, () STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan  HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Samet Çiçek KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben  Youssef, Veysel Sarı, Pavelka (Dk. 85 Mbaye), Sadiku, Trezeguet,...

Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: 3-2

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, ()

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Samet Çiçek
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Ben  Youssef, Veysel Sarı, Pavelka (Dk. 85 Mbaye), Sadiku, Trezeguet, Murillo (Dk. 60 İlhan Depe), Mensah (Dk. 76 Neumayr), Eduok
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Gassama, Welinaton, Fofana, Tzavellas, Isaac, Efecan, Mbilla (Dk. 22 Lungu - Dk. 73 Taha Yalçın), Emre Akbaba, Nsakala, Fernandes
GOLLER: Dk. 22 - Dk. 71 Eduok, Dk. 88 Mbaye (Kasımpaşa) - Dk. 14 Efecan Karaca, 45+2 (P) Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Omeruo, Ben Youssef, Mbaye (Kasımpaşa) - Nsakala (Aytemiz Alanyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 82 Fofana (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'de 2'nci yarının açılış karşılaşmasında Kasımpaşa 2 kez geriye düştüğü maçta Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenmeyi başardı. Ev sahibi ekip bu sonucun ardından puanını 22'ye yükseltirken, Aytemiz Alanyaspor 18 puanda kaldı.

14'üncü dakikada Isaac'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Efecan Karaca' ceza sahasına girdikten sonra aşırtma bir vuruşla topu kaleci Ramazan'ın üstünden ağlarla buluşturdu: 0-1.
22'nci dakikada Pavelka'nın pasında topla buluşan Popov'un ortasında altıpas içerisinde topla buluşan Eduok'un kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.
41'inci dakikada Popov'un ceza sahasına gönderdiği uzun topta Alanyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Pavelka'nın önünde kaldı. Pavelka'nın ceza sahası dışından attığı şut yandan dışarı çıktı. 
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
45+1'inci dakikada Efecan'ın sağ kanatta içeri çevirdiği topta Emre Akbaba'nın şutu Ben Youssef'in eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
45+2'nci dakikada penaltı atışı kullanan Emre Akbaba, topu kaleci Ramazan Köse'nin sağından ağlarla buluşturdu: 1-2.
64'üncü dakikada Alanyasporlu Emre Akbaba'nın uzaktan şert şutu kalenin üstünden auta gitti.
70'inci dakikada İlhan Depe'nin ara pasında hareketlenen Pavelka'nın içeri çevirdiği topta, Eduok'unn sert şutu yan direkten geri geldi. Sonrasında Alanyaspor defansı topu uzaklaştırmayı başardı.
71'inci dakikada çalımlarla ceza yayı üstüne gelen Pavelka'nın ara pasında penaltı noktası yakınlarıda topla buluşan Eduok'un sert şutu ağlara gitti: 2-2.
80'inci dakikada Alanyasporlu Welinton'un ayağından kaçırdığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Trezeguet'in vuruşunda top kaleci Haydar'dan döndü.
87'nci dakikada Neumayr'ın kullandığı kornerde kale önünde Mbaye'nin kafa vuruşu ağlara gitti: 3-2.
Maçta başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

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