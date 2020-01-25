banner314

banner325

Son Dakika

Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: 1-2 

SPOR 25.01.2020, 19:12
Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: 1-2 

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, () -

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Kamil Çetin
KASIMPAŞA: Fatih Öztürk - Tirpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Tarkan Serbest (Dk. 79 Anıl Koç), Aytaç Kara, Ndongala (Dk. 46 İlhan Depe), Hajradinovic, Quaresma, Koita (Dk. 85 Ahmet Hakan Demirli)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Baiano (Dk. 46 Onur Bulut), Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Salih Uçan (Dk. 79 Ceyhun Gülselam), Djalma (Dk. 63 Efecan Karaca), Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse
GOLLER: Dk. 67 (P) Quaresma (Kasımpaşa) - Dk. 34 Cisse, Dk. 73 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Tarkan Serbest, Haddadi, Aytaç Kara (Kasımpaşa) - Baiano (Aytemiz Alanyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 34'üncü dakikada Cisse, 73'üncü dakikada Salih Uçan'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti ve maç fazlasıyla 4'üncü sıraya yükseldi. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran ev sahibi Kasımpaşa'nın golünü ise 67'nci dakikada penaltıdan Quaresma kaydetti. Ev sahibi ekipte Hajradinovic, 90+3'üncü dakikada kırmızı kart gördü.

6'ncı dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı köşe vuruşunda Bakasetas'ın penaltı noktasına yolladığı topa Junior Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
27'nci dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Ndongala'nın rakibinden sıyrılarak bekletmeden yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.
34'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda altı pasın üzerinde Cisse'nin dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
45+1'inci dakikada Fernandes'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Nsakala'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
53'üncü dakikada savunma arkasına yollanan topa hareketlenen Koita'dan önce kaleci Marafona kalesinden çıkarak topu uzaklaştırmak istedi ancak vuruşu kısa düştü. Orta sahanın önünde topu önünde bulan Aytaç'ın topu sürdükten sonra çektiği şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
64'üncü dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içerisine yollanan topa hareketlenen Sarlija'nın Welinton tarafından düşürülmesi sonucunda hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.
67'nci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Quaresma, meşin yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere yolladı ve skora dengeyi getirdi: 1-1.
73'üncü dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası içi sol kanattan son çizgiye inerek ön direğe yolladığı topta Caulker'ın arka direğe aşırdığı topu önünde bulan Salih Uçan'ın yerden sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 25 Ocak 2020
İmsak 06:45
Güneş 08:14
Öğle 13:21
İkindi 15:55
Akşam 18:19
Yatsı 19:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Alanyaspor 19 35
5. Fenerbahçe 18 34
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 19 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Bursaspor 19 33
3. Erzurum BB 18 31
4. Keçiörengücü 19 29
5. Akhisar Bld.Spor 19 28
6. Ümraniye 19 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Giresunspor 19 27
10. Altay 18 24
11. Balıkesirspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Athletic Bilbao 21 31
7. Real Sociedad 20 31
8. Valencia 20 31
9. Villarreal 20 28
10. Osasuna 21 28
11. Granada 20 27
12. Real Betis 20 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Espanyol 21 15
20. Leganés 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3