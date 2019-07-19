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Kasımpaşa, Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı

İSTANBUL,() - Kasımpaşa, Aytaç Kara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.  Yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde devam eden Kasımpaşa Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı. Son olarak Bursaspor'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde...

Kasımpaşa, Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı

İSTANBUL,() - Kasımpaşa, Aytaç Kara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 
Yeni sezon hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde devam eden Kasımpaşa Aytaç Kara'yı kadrosuna kattı. Son olarak Bursaspor'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde yeşil-beyazlı ekiple yollarını ayıran Aytaç Kara, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 2 yıllığına lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Kasımpaşa Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Aytaç Kara, sabah saatlerinde sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti ve ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri yer aldı.

(FOTOĞRAFLI)

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