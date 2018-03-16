Kasımpaşa - Antalyaspor maçının ardından

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: "Milli aradan sonra daha güvenli gideceğiz"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Özdeş: "Gördükleri penaltıları veremiyorlar"

"Standartsızlık problemi var"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantılarında açıklamalarda bulundu.

Ligin kalan haftalarının daha zorlu geçeceğini ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Şunu iyice gördük ki lig bundan sonraki haftalarda çok daha zor bir duruma girecek. Bir o kadar da zevkli bir hal alacak. Bugün de burada Kasımpaşa ile mücadelesi yüksek, pozisyonları yüksek, gollü bir maç oynadık. Bizim açımızdan baktığımızda bu maç çok önemliydi. Kazanmak çok önemliydi. Buradan alacağımız neticen hem bizim kendimize olan güvenimizi hem de bize inananların güvenini kıracaktı. Önemli bir galibiyet aldık. Rakibin 10 kişi kalmışken 2-2'yi yakalaması bizim adımıza hoş değildi. Fakat takımda bizlerde stresliydik. Maçın bu pozisyondan dolayı. İnşallah bundan sonraki haftalarda daha güveni gideceğiz. Şimdi önümüzde Milli ara var. Moralli bir şekilde geçirmemiz çok önemli. İnşallah eksiklerimizi de tamamlayıp, bundan sonra Antalyaspor'u layık olduğu yerlere doğru yavaş yavaş çıkaracağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Buralara kadar gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KEMAL ÖZDEŞ: "GÖRDÜKLERİ PENALTI VEREMİYORLAR"

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Özdeş, "Kaybettik üzgünüm. Maçın ilk bölümü istediğim gibi, istediğimiz pozisyonlara girerek başladık. Ancak son vuruşlarda becerikli olamadık. Öne geçmeliydik. Daha basit oynamamız gerekirken kaybettiğimiz bir topla ilk golü yedik. Daha sonra ikinci yarıda Bernard ikinci sarıyla dışarıda kaldı. Ardından yine tartışmalı bir pozisyonda ikinci golü yedik. 2-0'dan sonra oyuncularım daha doğru oynamaya başladılar. Rakibi baskı altına almayı başardık. Onların birinci bölgesine kadar doğru gitmeyi başardık. Sonrasında pozisyonlar ve 2 gol bulduk. 2-2 olmasına rağmen son bölümde de maçı kazanmak için bir oyun oynadık. Kesinlikle kapanmadık. Riskler aldık. Ancak kötü bir paylaşımdan 3-2 geriye düştük. Daha sonra döndürme çabamız sonuç vermedik" dedi.

"STANDARTSIZLIK PROBLEMİ VAR"

Yeniden kazanmak için mücadele edeceklerini belirten Kemal Özdeş, "İlk yarıdaki Antalya maçına çok benziyor. O maçta da çok kötü bir kırmızı kart, bu maçta belki Bertnard'ın kartları doğruydu. Ancak bizim için problem dördüncü maç oldu üst üste. Standartsızlık problemi var. 4 maç bugün eğer kazanmış olsaydık, ligin ikinci devresinde en fazla puan toplayan üçüncü takım olacaktık. Tekrardan seyrediyorum görüntüleri ki Sakıb ile konuştuğumda evet penaltıydı dedi. Geçtiğimiz 4 maçta görmedikleri penaltıları verip, gördüklerini vermiyorlar. Evet belki ik sarı kartta doğruydu ama Charles'in Bertnard'a pozisyonu vardı. 10 dakika sonra sarı kart gördü. Bir standartsızlık söz konusu. Bu şikayetleri de edeceğim ama Antalyaspor takımını kutluyorum. Kazanan onlar bugün. Şimdi devam edeceğiz. Bu maçı kazansak yönümüz yukarı doğru olacaktı. 8 hafta kaldı ligin bitmesine. Kasımpaşa yine mücadelesine devam edecek. Yine kazanmak için oynayacak. Umuyorum istediğimiz puanları önümüzdeki 8 maçlık periyotta toplarız" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları

-Kemal Özdeş'in açıklamaları

