Kasımpaşa: 0 - Antalyaspor: 3

İSTANBUL, () - SPOR Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Samuel Eto'o, 62. dakikada Ramon Motta ve 65. dakikada Deniz Kadah kaydetti. Antalyaspor bu galibiyetle puanını 55'e yükseltirken, Kasımpaşa 43 puanda kaldı.
İSTANBUL, () - SPOR Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.