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Kasapoğlu: Yürürlüğe giren yönetmeliklerle sporumuza yeni bir soluk kazandıracağız

ANKARA / Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Antrenör Eğitimi Yönetmeliği ile Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kasapoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe...

SPOR 15.12.2019, 11:48
Kasapoğlu: Yürürlüğe giren yönetmeliklerle sporumuza yeni bir soluk kazandıracağız

ANKARA /

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Antrenör Eğitimi Yönetmeliği ile Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kasapoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelik spor camiası tarafından sevinçle karşılanacağını söyledi.
Yönetmeliklerin çözüm odaklı ve kapsayıcı temelli olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Yürürlüğe giren yönetmeliklerle sporumuza yeni bir soluk kazandıracağız" dedi.
Türk sporunun gelişimi ve gençlerin spora yönlendirilmesi noktasında Bakanlık olarak hummalı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Her şey sporumuzun daha iyi yerlere gelmesi için.  Sporumuzun tüm paydaşlarına en iyi imkanları sağlayarak yarınlarımıza daha güçlü ve emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ'NDE NELER YER ALIYOR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Antrenör Eğitimi Yönetmeliği ile Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği ile ilgili yaptığı açıklama şöyle;
"Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği kapsamında ilgili federasyon tarafından spor dalının fiziksel efor gerektirmediği yönünde karar alınması halinde, sağlık raporuna ihtiyaç olmaksızın lisans, vize ve transfer işlemlerinde yazılı beyan yeterli olacak.
İlk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde "Sağlık Raporu" şartı kaldırılıyor.
Tüm federasyonlar için ilk lisans alma dışında vize ve transfer işlemlerinde "Sağlık Raporu" şartı kaldırılarak beyan imkanı getirildi.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte kurallar her federasyon için geçerli iken yeni yönetmelikte birlikte her federasyona özelliğine göre lisans, vize ve transfer kuralı belirleme imkanı getirildi.
Sporculara her spor dalında ayrı kulüpte lisans alma imkanı getirilen yönetmeliğe göre, Kulüpte ilgili spor dalının kapanması halinde başka bir kulüpte lisans alma imkanı da getirildi.
Sporculara e-Devlet üzerinden lisans alma imkanı sağlanıyor
e-Devlet üzerinden sporculara lisans alma imkanı sağlanan yönetmelikte, ligleri bulunan federasyonlar için bu liglerde yer alacak sporcularının lisans, vize ve transfer işlemlerini yapmalarına imkan sağlanmıştır.
Yönetmelik kapsamında sporcu lisans işlemlerinin ve kayıtların Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yürütülmesi zorunluluğu getirilerek istatistiklerin daha kesin ve sağlıklı alınması ve arşivlenmesi imkanına kavuşuldu.
Kişilere yarışmalara ve zihinsel ve fiziksel gelişimlerini sağlamak, eğlenmek amacıyla "Sporcu Lisansı ve "Sporcu Kartı" alma imkanı tanıyan yönetmelik çerçevesinde yarışmalara katılan kişiler dışında diğer faaliyetlere katılan kişilerin kayıt altına alınmasına ve sayısının tespitine imkan sağlandı.
ANTRENÖRLERE İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER
Ülkemizdeki yaklaşık 265 bin antrenör ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışan yaklaşık 5 bin antrenöre daha sistemli ve kapsamlı eğitimlerin verileceği antrenör eğitim yönetmeliği ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Uzun süren çalışmalar sonucunda birçok üniversite ve spor federasyonlarının da görüşleri alınarak hazırlanan yönetmelikte yapılan başlıca değişiklikler şöyle;
Antrenör eğitim programı, teorik derslerin yer aldığı temel eğitim ile spor dallarının özelliğine göre uygulamalı eğitimin yer aldığı uygulama eğitimi olarak iki aşamalı gerçekleştirilecek.
Temel eğitim bölümü uzaktan eğitim yöntemiyle Bakanlığımız tarafından yetkilendirilecek eğitim kurumu tarafından beş kademe olarak yapılacaktır. Bu sayede antrenör adaylarına temel eğitime erişilebilirlik yaygınlaştırılacak, eğitimde fırsat eşitliği sunulacak, eğitimlerin kalite standardizasyonunu ülke genelinde tüm adaylar için sağlanacak. 
Uygulama eğitimi ilişkin düzenlemeler ise 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu kapsamında kurulan spor federasyonları ile Bakanlığımız işbirliğinde hazırlanacak ilgili spor dalı federasyonlarının antrenör eğitim talimatlarında belirtilecek.
Temel eğitime erişilebilirlik yaygınlaştırılacak, eğitimlerin kalitesi arttırılacak
Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 18 Nisan 2019 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, Spor liselerinden mezun olanlara ve ders müfredatlarının antrenör eğitim programı temel eğitim müfredatına uygun olması halinde ise diğer ortaöğretim mezunlarına 1. kademe yardımcı antrenör belgesi verilmesi imkanı getirildi.
Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından lisans mezunu olup bu alanda öğretim üyesi kadrosunda görev alarak bir spor dalında uygulamalı eğitimi dersini verdiğini belgeleyenlere Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan diğer şartları sağlaması halinde yalnızca bir spor dalında kıdemli antrenörlük belgesi alma hakkı verildi. 
Benzer şekilde üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olup Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak istihdam edilenlere, Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan diğer şartları sağlaması halinde eğitim gördükleri uzmanlık/ihtisas dersine ilişkin kademede temel eğitimden muafiyet sağlanacak.
Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarının mezunlarına yürürlükten kaldırılan Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre uzmanlık ya da seçmeli olarak görmüş olduğu yalnızca bir spor dalına antrenör belgesi alma imkanı verilmişken, yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerine göre söz konusu mezunlara, mezun olduğu bölüme göre birden fazla belge alma hakkı verilmiş ve bazı kademelerde temel eğitimden muafiyet sağlandı.
Ayrıca bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan işlemler; devam eden antrenör kursları, açılması planlanan duyurusu yapılmış antrenör yetiştirme kursları ve denklik işlemleri ile antrenör belgesi almak için başvuranların talepleri yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak. 14/12/2019 tarihinden sonra antrenör eğitimine ilişkin iş ve işlemler bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek."

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