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Kasapoğlu'ndan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na tebrik telefonu
İSTANBUL / Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalan ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı gösteren Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nda antrenör Ahmet İlker...
SPOR 07.09.2019, 10:42
İSTANBUL /
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalan ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı gösteren Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nda antrenör Ahmet İlker Akın'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Milli takım antrenörü Ahmet İlker Akın'ı telefonla arayarak Milli sporcularımızı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, bugün TSİ 15.30'da Büyük Britanya ile oynanacak yarı final karşılaşması öncesinde '12 Cesur Yürek'e başarılar diledi.
Şampiyonada yarı finale kalma başarısı gösteren ve bu dereceyle Tokyo 2020 vizesi alan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımımız, üst üste 3. kez Paralimpik Oyunlar'da mücadele edecek.
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