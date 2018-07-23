Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...
Türk siyasetine örnek İYİ kongre kararı
Türk siyasetine örnek İYİ kongre...
Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı
Kayıp Evrim'in soruşturmasında flaş gelişme

Kasapoğlu'ndan Mete Gazoz'a tebrik 

İSTANBUL / Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında...

Kasapoğlu'ndan Mete Gazoz'a tebrik 

İSTANBUL /

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yayda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında erkekler klasik yay kategorisinde altın madalya kazanan Mete Gazoz'u kutluyorum. Milli sporcumuzun uluslararası müsabakalarda yakaladığı istikrarlı başarı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları sürecinde bizlere büyük bir mutluluk yaşatıyor. Finalde dünya sıralamasının 6 numaralı ismi olan Güney Koreli rakibini mağlup ederek ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren milli okçumuzun başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu kıymetli başarıda emeği geçen herkese şahsım ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum."
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328