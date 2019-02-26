Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa...
Proje finansmanı risk bakiyesi Aralık’ta yıllık yüzde 29 arttı
Proje finansmanı risk bakiyesi yüzde...
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar

Kasapoğlu, bayrak hassasiyetiyle takdir toplayan milli tekvandocu ile buluştu

İSTANBUL / Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazandığı turnuvada, ay-yıldızlı bayrağımızla kürsüde gösterdiği hassasiyetin ardından büyük takdir toplayan milli tekvandocu Selen Gündüz ile bir araya...

Kasapoğlu, bayrak hassasiyetiyle takdir toplayan milli tekvandocu ile buluştu

İSTANBUL /

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazandığı turnuvada, ay-yıldızlı bayrağımızla kürsüde gösterdiği hassasiyetin ardından büyük takdir toplayan milli tekvandocu Selen Gündüz ile bir araya geldi.
Bakan Kasapoğlu, 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda madalya seremonisinde 2. sıradaki İranlı sporcunun kendi bayrağını Türk bayrağının önünde açmasını nazik bir şekilde engelleyen Gündüz'ü gösterdiği milli hassasiyetten dolayı tebrik etti.
Milli sporcuya Türk Bayrağı hediye eden Bakan Kasapoğlu, şampiyonluk hikayesini ve madalya kürsüsünde yaşananları Selen Gündüz'den dinledi. Milli tekvandocunun ay-yıldızlı bayrağımızla gösterdiği milli hassasiyetin kendilerini duygulandırdığını belirten Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun söz konusu davranışıyla birçok gence örnek olduğunu söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Selen Gündüz'ün gelecek yıllarda ay-yıldızlı bayrağımızı başta olimpiyat oyunları olmak üzere birçok organizasyonda başarıyla temsil edeceğine yürekten inandığını söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328