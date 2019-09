Kaş, üç büyük yarışmaya ev sahipliği yapacak

TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen 3. CMAS- TSSF 'Kaş Başka' Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası, Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası, Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılacak.

Kaş, önümüzdeki hafta sualtı sporlarında biri uluslararası olmak üzere üç büyük yarışmaya ev sahipliği yapacak. 1-5 Ekim tarihleri arasında 3. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS)- TSSF 'Kaş Başka' Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası, Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası'nda sporcular madalya için mücadele edecek.

CMAS ile TSSF tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek CMAS-TSSF 'Kaş Başka' Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası'nda 5 ülkeden 3'ü kadın toplam 12 sporcu yarışacak. Aralarında dünya rekortmeni Rus Alexey Molchanov'un da yer aldığı sporcular, İnceboğaz Belediye Halk Plajı'nın açıklarında 1- 5 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca mücadele edecek. Türkiye'yi Hüseyin Cavlı ve Fatih Mehmet Sevük'ün temsil edeceği Dünya Kupası'na Rusya, ABD, Polonya ve Brezilya'dan sporcular katılacak. Türkiye ile birlikte toplam 5 ülkenin sporcuları sabit ağırlık (CW), paletsiz sabit ağırlık (CNF), çift paletli sabit ağırlık (CW-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) kategorilerinde yarışacak.

1 Ekim Salı günü saat Kaş Cumhuriyet Meydanı'na yapılacak kortej yürüyüşünün ardından Likyalı Yörükler Patara Ekibi'nin halk oyunları gösterisi eşliğinde saat 18.00'de açılış töreni gerçekleştirilecek. Yarışmalar 2 Ekim Çarşamba günü başlayıp 5 Ekim Cumartesi günü sona erecek. Tekneler, Kaş Limanı'ndan yarışmaların yapılacağı İnceboğaz Belediye Halk Plajı açıklarına her sabah saat 07.45'te hareket edecek. Dalışlar 09.30'da başlayacak. Her gün farklı bir disiplinde yapılan yarışlarda dereceye giren sporculara, aynı gün saat 18.00'de Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle madalyaları takdim edilecek.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 1-5 EKİM'DE

Serbest dalıştaki bir diğer önemli organizasyon olan Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası ise Dünya Kupası yarışma programıyla eş zamanlı olarak TSSF tarafından 1- 5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 7'si kadın 25 sporcu, sabit ağırlık (CW), paletsiz sabit ağırlık (CNF), çift paletli sabit ağırlık (CW-BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) kategorilerinde Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek.

PALETLİ YÜZME AÇIK SU FEDERASYON KUPASI

Kaş'taki bir diğer sualtı sporları yarışması paletli yüzmede yapılacak. TSSF tarafından gerçekleştirilen Paletli Yüzme Açık Su Federasyon Kupası yarışmaları 5- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek. 8 spor kulübünden 19 erkek, 18 kadın olmak üzere 37 sporcu Kaş Leymona Beach Club açıklarında, monopalet ve çift palette 1000 ve 4000 metrede, 4x1000 metre karma bayrak yarışında mücadele edecek. İki gün sürecek yarışmalarda büyükler (18 yaş ve üstü), gençler A (16-17 yaş) ve gençler B (14-15 yaş) yaş gruplarında palet vurulacak. Yarışlar her gün sabah 09.00'da başlayacak. Kapanış ve madalya töreni 6 Ekim Pazar günü saat 13.00'de Leymona Beach Club'ta yapılacak.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Öncelikle CMAS- TSSF 'Kaş Başka' Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası'nın 3'üncüsünü gerçekleştireceğimiz için çok mutluyuz. CMAS Başkanı Sayın Anna Arzhanova ve CMAS Yönetim Kurulu üyelerine, organizasyona büyük katkıları dolayısıyla Kaş Belediyesi ve Kaş Kaymakamlığı'na teşekkür ederim. Dünya Kupası ile serbest dalış deniz bireyselde Türkiye Şampiyonası ve paletlide Federasyon Kupası'nı Kaş'ın ev sahipliğinde aynı tarihlerde gerçekleştireceğiz. Üç önemli organizasyon için sahil güvenlik, sağlık ekipleri, belediye, emniyet teşkilatımızla birlikte her türlü güvenlik ve sağlık önlemi için hazırlıklarımızı yaptık. Dünya Kupası'nda farklı ülkelerden çok önemli sporcuları ağırlayacağız. 5 gün boyunca üç önemli organizasyonun heyecanını Kaş halkı ve Türkiye ile birlikte yaşayacağız" dedi.