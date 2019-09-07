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Kartepe'nin zirvesinde basketbolculardan kadına şiddete tepki
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen FIMBA Uluslararası Efsane Basketbolcular Turnuvası'nda oyuncular, kadına şiddete tepki göstermek amacıyla karma takımlar halinde maç yaptı. Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen FIMBA Uluslararası...
SPOR 07.09.2019, 14:23
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen FIMBA Uluslararası Efsane Basketbolcular Turnuvası'nda oyuncular, kadına şiddete tepki göstermek amacıyla karma takımlar halinde maç yaptı.
Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen FIMBA Uluslararası Efsane Basketbolcular Turnuvası, bu yıl 1850 metre yükseklikte bulunan Kartepe Oteller Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Yüksek İhtisas Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen turnuvaya Slovenya, Macaristan, Ukrayna ve İrlanda'dan gelen takımlar katıldı. Kadın ve erkek takımlarının ayrı kategorilerde karşılaştığı turnuvanın kapanış seremonisinde ise takımlar sahaya üzerinde "Kadına şiddete hayır" yazılı pankartlarla çıktı. Daha sonra basketbolcular, kadına şiddete karşı, kadın ve erkeklerden oluşan karma takımlar halinde maç yaptı.
Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan ötürü mutlu olduğunu söyleyen Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, "Üniversitemizin bir basketbol takımının böyle bir turnuvada bulunması bizim için büyük bir gurur. İnşallah biz de gelecekte üniversitemizi spor alanında büyük umutlarla yükseklere taşımayı düşünüyoruz. Kadınlar, annelerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız bizim en kutsalımız. Böyle bir turnuva nedeniyle kadına şiddetin protestosunu çok iyi bir araç olarak şiddetle destekliyoruz" dedi.
Yüksek İhtisas Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Ertuğrul Güler ise "Kadına şiddete hayır, demek için buradayız. Üniversite olarak hep beraber 'Kadına şiddete hayır' diyoruz. Bu turnuvada yabancı ülkelerin takımları var. Biz de Türk basketbolunu temsil etmek amacıyla bulunuyoruz. Burada çok amaçlı bir organizasyon gerçekleştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Her yıl farklı ülkelerde düzenlenen FIMBA Uluslararası Efsane Basketbolcular Turnuvası, bu yıl 1850 metre yükseklikte bulunan Kartepe Oteller Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Yüksek İhtisas Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen turnuvaya Slovenya, Macaristan, Ukrayna ve İrlanda'dan gelen takımlar katıldı. Kadın ve erkek takımlarının ayrı kategorilerde karşılaştığı turnuvanın kapanış seremonisinde ise takımlar sahaya üzerinde "Kadına şiddete hayır" yazılı pankartlarla çıktı. Daha sonra basketbolcular, kadına şiddete karşı, kadın ve erkeklerden oluşan karma takımlar halinde maç yaptı.
Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan ötürü mutlu olduğunu söyleyen Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, "Üniversitemizin bir basketbol takımının böyle bir turnuvada bulunması bizim için büyük bir gurur. İnşallah biz de gelecekte üniversitemizi spor alanında büyük umutlarla yükseklere taşımayı düşünüyoruz. Kadınlar, annelerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız bizim en kutsalımız. Böyle bir turnuva nedeniyle kadına şiddetin protestosunu çok iyi bir araç olarak şiddetle destekliyoruz" dedi.
Yüksek İhtisas Üniversitesi Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Ertuğrul Güler ise "Kadına şiddete hayır, demek için buradayız. Üniversite olarak hep beraber 'Kadına şiddete hayır' diyoruz. Bu turnuvada yabancı ülkelerin takımları var. Biz de Türk basketbolunu temsil etmek amacıyla bulunuyoruz. Burada çok amaçlı bir organizasyon gerçekleştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
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