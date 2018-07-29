Kartepe'de Off-Road yarışları nefes kesti

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Off-Road şenliğinde arazi araçlarıyla yapılan yarışlar, nefesleri kesti.

Kartepe Belediyesi, Kartepe Off-Road Kulübü ve Kartepe Doğal Hayatı Koruma ve Turizm Derneği iş birliğinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen Kartepe Off-Road Şenliği, Maşukiye'de yapıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 35 Off-Road aracının katıldığı turnuvada, pilotlar yaklaşık 2 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbirleri ile yarıştı.

Yarışa katılan pilotlardan Mehmet Savaş, "Kartepe Belediyesine bu organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşım Bodrum'dan misafirimiz. Bu organizasyon için geldi. İlk defa katılıyor. Ben de ikinci defa katılıyorum. Hobi olarak katıldık. Arkadaşlara başarılar. Heyecan yok, sıfır. Eğlencesine katıldık" dedi.

Off-Road sporundan keyif aldığını söyleyen Hakan Yılmaz, "Uzun yıllardır sporun içerisindeyim. Keyif alarak yapıyoruz. Gelişmesi ve bu tip organizasyonlar yapılması bizi çok mutlu ediyor. Bugün de bir katılımcı olarak biraz sonra yarışacağım. Bundan mutluluk duyuyoruz. Yarış çok heyecanlı. Ne kadar tecrübe olursa olsun aynı heyecanı her seferinde tekrar yaşıyoruz. Araçlarımız yapılı, donanımlı. Bu pistlere alışık olan araçlar. Bizler aynı heyecanı tekrar tekrar yaşıyoruz. İnsanların ilgi göstermesi de bizi çok mutlu ediyor. Araçlarda güvenlik açısından hazırlık yapılıyor. Bir de ekstrem lastikler ile 4 çekerler ile artı yönde katkı sağlıyoruz araçlara" diye konuştu.

Parkurun zorluğundan bahseden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz Off-Road Şenlikleri'nde şu anda 35 araç yarışıyor. 500'ün üzerinde yarışsever araçları ile geldi ancak 35 araç yarışa katıldı. Özellikle parkur son derece zorlu, amacına uygun, yarışseverlerin heyecanı, adrenalini, belki de korkuyu yaşayacakları bir parkur. Biraz önce bir araç o parkurda arıza yapmıştı. Yarışlar oldukça heyecanlı" dedi.



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