Kartalspor Başkanı Apaydın "Yeni stadın 12 bin 500 kişilik olmasını düşünüyoruz"

İSTANBUL, () – KARTALSPOR Başkanı Ali Apaydın düzenlediği basın toplantısında, hem eski hem de yeni stadyum alanları hakkında açıklamalarda bulundu. Apaydın eski stadyum alanının meydan olması gerektiğini savunurken yeni stadyum için de "Başakşehir ve Kasımpaşa Stadlarını inşa eden firmadan; 12 bin 500 kişilik bir stad, antrenman sahaları, kulüp binası gibi yapılar için söz konusu alanı projelendirmesini istedik" dedi.

Kartalspor Başkanı ve Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Kartalspor Kulübü binasında düzenlediği basın toplantısında, Kartalspor Stadı ile ilgili açıklamalar yaptı. toplantıda yerel basın temsilcileri ağırlayan Apaydın, söz konusu toplantıyı, bilgi kirliliğini önlemek için düzenlediğini söyledi. Kartalspor'un yeni stadının yerine meydan yapılacağını belirten Başkan Apaydın, "Kartalspor’un yeni stadının yapılacağı D-100 Otoyolu kenarındaki arsanın tapusunun bir kısmı 1 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kartal Belediyesi’ne geçti. Kartal Stadı’nın yerine de meydan dışında bir şey yapılması mümkün değil. Bu alan 2006’da yapılan planlara göre meydan olmak zorunda. Ayrıca yapılacak projenin, hem Kartal hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin onayından geçmesi gerekiyor.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 2006 YILINDA YAPILDI

Kartal’ın merkez planlarının ilk defa 25 Şubat 1972 yılında yapıldığını ve hali hazırda Kartal Stadı olan yerin, bu planlarda ticaret alanı olarak belirlendiğini hatırlatan Apaydın, 14 yıl ticaret alanı olarak kullanılan bu alan ile ilgili 31 Mart 1986’da yeni bir plan değişikliği yapıldığını söyledi. Yeni planda bu kez alanın spor alanı olarak ilan edildiğini belirten Apaydın, Kartal Stadı’nın da bu plan doğrultusunda Kartal Belediyesi tarafından inşa edildiğini dile getirdi. Bu şekilde 20 yıl spor alanı olarak kalan stat ile ilgili 2006 yılında bir plan değişikliği daha yapılarak bu kez alanın meydan olarak değiştirildiğini kaydeden Apaydın, stadın fiziksel olarak yerinde dursa bile planlara göre 12 yıl önce kaldırıldığını ifade etti.

2006 yılında Kartal Belediyesi’nin yeterli bütçesinin olmaması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yatırım Programı’na dâhil edilmesini istediği 41 proje arasında, eski stadın yıkılarak yerine meydan yapılması ve yeni stadın da eski Çavuşoğlu Sanayi Sitesi’nin üstündeki eski oto pazarına veya Kartal Belediyesi Atölyelerinin olduğu araziye inşa edilmesi projelerinin de olduğunu kaydeden Apaydın, bu projelerin gerçekleşemediğini aktardı.

“YÜZLERCE İNSANIN HAYATINI TEHLİKEYE ATAMAYIZ”

Planlarda spor alanı olmaktan çıkarılarak meydan alanına dönüştürülen stat ile ilgili olarak stadın çürük olup olmadığını tespit ettirdiklerini belirten Apaydın, 31.03.2016 tarihli rapor ile stat ile ilgili olarak riskli yapı raporu alındığını söyledi. Bu rapor nedeniyle Kartalspor’un artık burada maç yapamadığını vurgulayan Apaydın, yüzlerce insanın hayatının riske edilemeyeceğini söyledi.

KARTAL STADI YERİNE MEYDAN PROJESİ GELECEK

Bulvarspor Stadı’nda maç yapabilmek için 1 Milyon lira harcama yaptıklarını sözlerine ekleyen Apaydın, Kartal Stadı’nın mülkiyeti ile ilgili bilgiler verdi. Stadın üzerinde bulunduğu alanın, 8000,70 metrekarelik kısmı Kartal Belediyesi’ne, 3 bin 149 metrekarelik kısmı ise Hazine’de olduğunu dile getiren Apaydın, söz konusu dükkânların da Hazine parselinde yer aldığını ifade etti. Stadın yerine yapılacak meydan için plan notları olduğunu ve meydan dışında başka bir şey yapılmasının mümkün olmadığını Apaydın, meydanın altına otopark yapılabileceğini ve meydanın etrafında ancak kot farkından dolayı ticaret alanları olabileceğini ancak meydan projesinin, Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi onayından geçmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Söz konusu alanda bulunan Hazine parselinin Kartal Belediyesi mülkiyetine geçmesi için İmar Kanunu’nun ilgili maddesi gereği gerekli girişimleri başlattıklarını belirtti.

KARTAL’A 12 BİN 500 KİŞİLİK STADYUM

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kartalspor Başkanı Ali Apaydın, Kartalspor’un yeni stadının inşa edileceği alan ile ilgili bilgiler verdi. Sultanbeyli’de bir firmanın 1 milyon metrekareyi aşkın arsaları için Hazine’nin; İstanbul’un 39 ilçesinde değiş tokuş yapmaya uygun Hazine arazilerini araştırdığını belirten Apaydın, bu kapsamda D-100 Otoyolu kenarındaki 56 dönümlük alanın söz konusu firmaya verildiği söyledi.

Üzerinde Kartal’ın yeni stadının yapılması için yine aynı yerde 29 bin 625 metrekarelik bir alanın ve ayrıca gölet olarak bilinen alanda başka bir park alanının ayrıldığını belirten Apaydın, söz konusu 29 bin 625 metrekarelik alanın 9 bin 153 metrekarelik kısmını kapsayan tapunun 01 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kartal Belediyesi mülkiyetine geçtiğini söyledi.

Üzerine stat yapılacak alanın kalan diğer kısımlarının tapusunun Kartalspor mülkiyetine verilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını belirten Apaydın, Başakşehir ve Kasımpaşa Stadlarını inşa eden firmadan; 12.500 kişilik bir stat, antrenman sahaları, kulüp binası gibi yapılar için söz konusu alanı projelendirmesini istediklerini söyledi. Kartalspor’un böylece yaklaşık 11 bin metrekarelik bir stattan, neredeyse 30 bin metrekarelik bir stada taşınacağını kaydeden Apaydın, bir soru üzerine, şu anda yıkılan Kartal Stadı’nın da hiçbir zaman Kartalspor’a ait olmadığını söyledi.

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