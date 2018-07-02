Kartal’da yelken yarışmaları düzenlendi

İSTANBUL, () – KARTAL’DA 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında, İstanbul Laser İl Şampiyonası ve Kartal Belediye Başkanlığı Kupası Yelken Yarışmaları düzenlendi.

29 Haziran’da başlayan ve 3 gün süren yarışmaların ardından Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü’nde ödül töreni düzenlendi. Büyük heyecana sahne olan yarışlar sonrası sporcular ödüllerine sahip oldu.

Ödül töreninde kupasını alan Fenerbahçe Spor Kulübü Yelkencisi Dario Deniz Ergun, “Üç kategoride yarıştım, tüm kategorilerde birinci oldum, genel anlamda da birinciliği aldım ve çok mutluyum” dedi. Galatasaray Spor Kulübü Yelkencisi Ece Asya İkizler, “Yarışlar 3 gün sürdü ve havanın güzel olmasıyla yarışları tamamladık” şeklinde konuştu.

“ÜLKEMİZİ İYİ DERECELERLE TEMSİL EDECEKLERİNE İNANIYORUM”

Tören sırasında açıklamalarda bulunan Kartal Belediye Başkan Danışmanı Gülcemal Fidan ise, belediye olarak Denizlik Bayramı’nı çok önemsediklerini söyledi. Fidan, “Bu bayramın her yıl yapılmasını arzu ediyoruz. Bu ülkeyi kuran Atatürk, denizlerimizde de bağımsızlığın, hür yaşamanın bir simgesi olarak Kabotaj Bayramını 1926 yılında Türk milletine, adeta emperyalistlerden sökerek bize armağan etti. Bu bayram vesilesiyle, genç kuşaklarımız, hem zihinsel hem bedensel yeteneklerini burada sergileyerek yarışma yaptılar ve dereceye girdiler. Bu hem yerel hem de il bazında; belki de giderek uluslararası arenada bu gençlerimizin yetenekleri sergilenir ve dünya çapında da bu sporcularımız yarışır. Ülkemizi iyi derecelerle temsil edeceklerine inanıyorum” diye konuştu.

İstanbul Laser İl Şampiyonası ve Kartal Belediye Başkanlığı Kupası Yelken Yarışmaları ödül törenlerinin ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)