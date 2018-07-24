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Karşıyakalı taraftarlardan yeni öneri

İZMİR, () TFF 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'da yapılacak stadyum ihalesinin ikinci kez iptal edilmesi üzerine Karşıyakalı taraftarlar sosyal medyada yeni bir öneri gündeme getirdi.  Eski kulüp binasının ve stadın bulunduğu Yalı'daki...

Karşıyakalı taraftarlardan yeni öneri

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'da yapılacak stadyum ihalesinin ikinci kez iptal edilmesi üzerine Karşıyakalı taraftarlar sosyal medyada yeni bir öneri gündeme getirdi. 
Eski kulüp binasının ve stadın bulunduğu Yalı'daki araziye yapılması planlanan Yeni Karşıyaka Stadı'nın ihalesi için açılan davalar, ruhsat sorunu ve maliyetin artması nedeniyle ikinci kez iptal edilirken, yeşil-kırmızılı taraftarlar bu alana stadyum yerine 10 bin kişilik spor salonu yapılmasını istedi.
Yeni stadyumun Yalı'daki arazi yerine Çiğli'deki Selçuk Yaşar Tesisleri'nin bulunduğu alana inşa edilmesini öneren Karşıyaka taraftarları, tesislerin Sasalı'da kulübe tahsis edilecek bir araziye taşınabileceği ifade etti. Futbol A takım ve altyapı takımlarının konakladığı iki ayrı tesisin bulunduğu Selçuk Yaşar Tesisleri'nde basketbol altyapısının çalıştığı bir salon yer alıyor.
Ayrıca tesiste voleybol altyapısı için yapımı tamamlanmak üzere olan bir salon bulunuyor.
Taraftarların yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Camianın tüm bileşenleri bir araya gelelim. Yol yakınken birleşelim. Çiğli Tesisleri'ne stadyum, Yalı'ya salon, Sasalı'ya tesis için hala vakit var. Yalı'ya güzel bir basketbol ve bir de güzel voleybol salonu yapalım. Tesislere stat. Siyasilere uymayalım. Biz bitti demedik."

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