Karşıyakalı Mustafa ve Cenk en iyi 11'de

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off barajının içinde dördüncü sırada yer alan Karşıyaka'da takımın en tecbübeli isimleri Mustafa Aşan ile Cenk Özbey, bir internet sitesinin düzenlediği ankette grupta ilk yarının en iyi 11'ine seçildi.

Yeşil-kırmızılı kadronun vazgeçilmezlerinden olan ikili, sezonun ilk yarısında oynanan 16 maçın tamamında ilk 11'de forma giydi. Kaf-Kaf'ta cezalı duruma düşen Mustafa Aşan ve Metin Peker, 2'nci yarının ilk maçında Büyükçekmece Tepecikspor karşısında görev yapamayacak.

Antalya kampından dönen Karşıyaka, yeni yıl izni sonrası 2'nci yarı hazırlıklarına yarın yeniden başlayacak.