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Karşıyakalı Mustafa ve Abdülhamit'e kanca

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta 2'nci yarıya iddialı hazırlanan Karşıyaka'da Mustafa Aşan ve Abdülhamit'e, aynı grupta yer alan Kastamonuspor 1966 talip oldu. Yeşil kırmızılı ekipten daha önce...

Karşıyakalı Mustafa ve Abdülhamit'e kanca

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta 2'nci yarıya iddialı hazırlanan Karşıyaka'da Mustafa Aşan ve Abdülhamit'e, aynı grupta yer alan Kastamonuspor 1966 talip oldu.
Yeşil kırmızılı ekipten daha önce kadro dışı bırakılan İbrahim Kaş'ı transfer eden Kastamonuspor 1966, iki futbolcuya menajerler aracılığı ile teklifte bulundu. Hem Türkiye Futbol Federasyonu, hem de FIFA'dan transfer yasağı alan ve maratonun 2'nci yarısı öncesi daha fazla futbolcusunu kaybetmek istemeyen Karşıyaka, bu oyuncuların onay vermedi. Yeşil kırmızılılarda devre arasında İbrahim'in yanı sıra Zeki de takımdan ayrılmıştı.
Bu arada Antalya kampını tamamlayan Karşıyaka, ligde cumartesi günü Bugsaşspor'la iç sahada oynayacağı ikinci devrenin ilk maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yarın yeniden başlayacak. Karşıyaka'da cezalı olan Tayfun ve Arif, bu karşılaşmada görev alamayacak. Öte yandan kulüpteki mali sıkıntıyı aşmak için kaynak arayışlarını da sürdüren yönetim, geçen hafta sponsorluk görüşmesi yapılan Türkerler Holding'ten yanıt bekliyor. 

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