Karşıyakalı Erhan Altınordu'da

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig'de forma giymek istemediği için Karşıyaka'dan ayrılmayı talep eden kaleci Erhan Erentürk, Spor Toto 1. Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altınordu'ya transfer oldu.

Kırmızı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllığına anlaşma sağladı. Altyapıdan çıkıp 2014 yılında profesyonel olduğu Kaf-Kaf'ta yeni sezon öncesi 1 Temmuz'da başlayan antrenmanlara da katılmayan genç file bekçisi, yeşil-kırmızılılarda 10 Spor Toto 1. Lig, 66 TFF 2. Lig, 3 de Türkiye Kupası maçında forma giymişti. Transferin iki taraf için de hayırlı olmasını söyleyen Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Erhan bizde kontratının son yılına giriyordu. Kalmasını çok isterdik ama kariyerine üst liglerde devam etmeyi talep etti. Antrenmanlara çıkmamak için sağlık kuruluşundan 1 aylık iş göremez raporu almıştı" diye konuştu.