Karşıyakalı Cenk: Gol atacağımı hissettim 

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak play-off hattına girmeyi başaran Karşıyaka'da Elazığ Belediyespor karşılaşmasının 90+5'inci dakikasında attığı frikik golüyle takımına 3 puan kazandıran stoper Cenk Özbey, şutun gol olacağını hissettiğini söyledi. Geçen sezon attığı kritik 3 golle takımına puanlar kazandıran, defansta görev yapmasına rağmen bu yıl da gollerine devam ederek 10 haftada 2 kez ağları sarsan 28 yaşındaki futbolcu, "Kimin gol attığı değil, Karşıyaka'nın ne yaptığı önemli" dedi.Cenk Özbey yaptığı açıklamada, "Elazığ Belediye karşısında kazandığımız frikikle son şansımızı kullanıyorduk. Gol atacağımı hissettim ve topu öperek yere koydum. Vuruşum ise tam köşeden filelerle buluşunca dünyalar benim oldu. İyi ve birbirine çok yakından tanıyan oyunculardan kurulu bir takımız. Başkanımız, hocamız, Atilla ağabeyimiz, diğer antrenörlerimiz ve yöneticilerimiz bizi hep olumlu yönde teşvik ediyor, destekliyor. Golümden sonra yurt dışında olan başkan Turgay Büyükkarcı telefonla beni arayıp kutladı. Umarım hep birlikte bu sezon 2'nci Lig'e çıkışımızı kutlayacağız" diye konuştu.