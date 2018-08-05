Karşıyakalı Abdülhamit Karagümrük'te

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka'nın haftalarca süren görüşmeler sonucu anlaşmaya varamadığı stoper Abdülhamit Yıldız, Karagümrük'e transfer oldu.

Gurbetçi futbolcu, başkanlığa Süleyman Hurma geldikten sonra Erkan Zengin, Mehmet Batdal gibi yıldız transferlerle iddialı bir kadro kuran 2'nci Lig'deki İstanbul temsilcisinin Erzurum kampına katıldı. Abdülhamit, son 3 sezonda Karşıyaka forması giymişti. Abdülhamit'in gidişiyle yeşil-kırmızılı kadrodaki üçüncü gurbetçi futbolcu da ayrıldı. Transfer yasaklısı İzmir temsilcisi, sezon bitiminde Tayfun ve Mahmut'la da vedalaşmıştı.

Yeni sezon öncesi çalışmaların İzmir etabını tamamlayan yeşil-kırmızılılarda 15 günlük Afyonkarahisar kampı başladı.