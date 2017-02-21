Karşıyaka'dan Aydınspor 1923'e tepki

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Karşıyaka'nın Başkanı Mutlu Aktuğ, deplasmanda 1-1 beraberlikle kaldıkları Aydınspor 1923'ün başkanı Hidayet Türen'in açıklamalarına tepki gösterdi.Aydınspor 1923 Başkanı Türen'in yerel medyaya verdiği demeçte Karşıyaka'nın beraberlik golünden sonra protokol tribününde çıkan gerginlik nedeniyle kendilerini suçladığını söyleyen Başkan Altuğ, şöyle dedi:"Biz sağduyulu davranıp maçın ardından açıklama yapmak istemedik ama Hidayet Türen, haddini aşan sözler söylemiş. Asıl onların ilk golden sonra üzerimize atlamadıkları kaldı. Biz ise attığımız golden sonra abartılı sevinç göstermedik."Müsabaka sırasında protokol tribünde Aydınspor 1923 formalı ve atkılı kişiler olduğunu belirten Başkan Altuğ, şöyle devam etti:"Protokolde adı üstünde protokole mensup insanlar oturur. İlk yarıdaki maç için bize kurulup gelmişler. Attığımız golün ardından provoke edip olay çıkarmaya çalıştılar. Önce kendi kapılarının önünü süpürüp protokol adabını öğrensinler. Yaptıkları yavuz hırsız misali oldu. Maç öncesi bastıkları bilette Karşıyaka adının yazılışı bile baştan provokasyondu. Soyunma odamızın önünde plastik torpiller patlattılar. Kulübü temsil eden başkanlar, verdikleri demeçlerde daha dikkatli, sorumlu davranmalı.""HAKARET ETMEDİK"Maçtaki beraberlik golünün ardından protokolde yaşanan gerginlik sonrası tribünden çıkartılan Karşıyaka 2'nci Başkanı Yener Eyüboğlu ise gol sevinçlerinde rakip takıma hakaret etmediklerini ifade ederken şöyle konuştu"Gol olunca doğal olarak sevindik. Bütün şeref tribünü üzerimize geldi. Aydınspor 1923 Başkanı Hidayet Türen de kalkıp kimseyi sakinleştirmeye çalışmadı. Bizi çiçeklerle karşıladıklarını iddia edenler bir taraftarımızın başına şişe atıp hastanelik etti. Evlerin balkonlarından bile taraftarımızın üzerine taş atıldı."BAŞBAKANDAN STAD GÜVENCESİBaşbakan Binali Yıldırım'ın geçen hafta Malta'ya yaptığı ziyarete şirketi adına katılan Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, kulüp hakkında görüştüğünü söyledi. Başbakan Binali Yıldırım'ın, Yalı Tesisleri'nin bulunduğu araziye yapılması planlanan ancak inşaatı yılan hikayesine dönen 15 bin kapasiteli yeni statla ilgili kararlı tutumunu sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Altuğ, "Başbakan Yıldırım, yeni ihaleyle birlikte stadın hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi" dedi.