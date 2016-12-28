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Karşıyaka’da üçüncü Turgut Uçar dönemi

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta Soner Tolungüç’ün istifasının ardından teknik direktör Karşıyaka, daha önce iki farklı dönemde kulüpte görev yapan Turgut Uçar’la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Tolga...

Karşıyaka’da üçüncü Turgut Uçar dönemi
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta Soner Tolungüç’ün istifasının ardından teknik direktör Karşıyaka, daha önce iki farklı dönemde kulüpte görev yapan Turgut Uçar’la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Tolga Doğantez’le de ön görüşme yapan yeşil kırmızılılar, Uçar’da karar kıldı.
Yönetimle kulüp binasında bir araya gelerek sözleşme imzalayan Uçar, futbolcu olarak 1994-95’te 1. Lig’de şampiyonluk yaşadığı, 1995-96’da Süper Lig’de formasını giydiği Karşıyaka’yı 2006-07’de 22 maç, 2010-11 sezonunda ise 5 maç çalıştırdı.
İmza töreninde grupta ilk yarıyı 29 puanla dördüncü sırada, kamamlayan Karşıyaka’nın hedefinin TFF 1'inci Lig olduğunu söyledi.
Bu sezon adı daha önce Altay’la da anılan ancak o dönem rahatsızlığı nedeniyle görevi kabul etmeyen tecrübeli teknik adam, yakından tanıdığı Karşıyaka camiasına döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. En son 2012-13 sezonunda Altay’ı çalıştıran Uçar’ın yardımcılığını Murat Karakaç ve Ali Çalış yapacak.
CAMİAYA HAYIRLI OLSUN
Karşıyaka’da Başkan Mutlu Altuğ yurtdışında olduğu için Turgut Uçar’la görüşmeleri yürüten 2'nci Başkan Yener Eyüboğlu, tecrübeli teknik adamla başarıya ulaşacaklarını söyledi. Soner Tolungüç teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra kendilerini birçok ismin aradığını söyleyen Eyüboğlu, “Ancak hocamızla ilk görüşmemizde kendisinden aldığımız elektrikle birlikte çalışmaya karar verdik. Karşıyakalı, burada futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapmış, camiayı yakından tanıyan bir isme takımımızı emanet ediyoruz” dedi.

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