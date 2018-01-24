Karşıyaka’da başkan Büyükkarcı’dan ilk ziyaret Onursal Başkan Selçuk Yaşar'a

İZMİR, ()

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, göreve seçildikten sonra ilk olarak Onursal Başkan Selçuk Yaşar ve Yaşar Holding’i ziyaret etti. Yaşar Holding Başkan Vekili Feyhan Yaşar’ın da bulunduğu ziyarette Selçuk Yaşar’ın geçen haftaki 93'üncü doğum günü de kutlandı. Selçuk Yaşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Karşıyaka benim için, Yaşar Holding için çok değerli. Hep iyi yerlerde olmasını isterim. Yeni seçilen yönetime başarılar diliyor, bizden aldıkları bayrağı çok daha ileriye taşımalarını istiyorum” dedi.

Büyükkarcı da Selçuk Yaşar’ın doğum gününü birlikte kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Onursal Başkanımıza nice sağlıklı yaşlar diliyorum. Karşıyaka Spor Kulübü’nü Selçuk Yaşar’ın da hep istediği gibi çok daha iyi yerlere taşıyacağız, bunun için hep birlikte çok çalışacağız, emanete sahip çıkacağız” diye konuştu.

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