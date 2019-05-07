Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
DSP lideri Aksakal: Tek başına büyükşehir seçiminin iptali hukuka uygun değil
DSP lideri Aksakal: Tek başına...
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23 Haziran
İstanbul seçimi yenileniyor; tarih 23...
Flaş... CHP'den seçim iptaline sert tepki
CHP'den seçim iptaline sert tepki
Son dakika.... İstanbul'da seçimler yenileniyor
İstanbul'da seçimller yenileniyor

Karşıyaka Zübeyde Anne'ye koşacak

İZMİR, () Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Zübeyde Hanım Koşusu'na kayıtlar başladı.  Anayasa Meydanı ve Zübeyde Hanım Anıt Mezarı arasında yapılacak koşu, 10 yaş ve üzeri...

Karşıyaka Zübeyde Anne'ye koşacak

İZMİR, ()

Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Zübeyde Hanım Koşusu'na kayıtlar başladı. 
Anayasa Meydanı ve Zübeyde Hanım Anıt Mezarı arasında yapılacak koşu, 10 yaş ve üzeri herkese açık olacak. Büyük Önder Atatürk'ün Karşıyaka'ya emanet ettiği annesi anısına geleneksel hale getirilen koşu, bu yıl da farklı il ve ilçelerden yüzlerce vatandaş ve sporcuyu bir araya getirecek. Geleneksel etkinlik 12 Mayıs Pazar saat 10.00'da başlayacak. Anayasa Meydanı'ndan sahil, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi'ne devam edecek olan koşu güzergahı, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son bulacak. Etkinlik kapsamında toplam 4 bin 200 metrelik parkur koşulacak.
10 yaş ve üzeri herkesin kayıt olarak katılabileceği koşu, erkekler, kadınlar, aile, tekerlekli sandalyeli engelli ve tekerlekli sandalyesiz engelli kategorilerinde yapılacak. Her katılımcıya tişört ve teşekkür belgesi, ilk 3'e girenlere de kupa takdim edilecek. Koşuya katılmak isteyenler 11 Mayıs Cumartesi saat 12.00'ye kadar Mavişehir'deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na başvurabilecek. Belediyenin resmi web sitesi üzerinden de koşuya kayıt yaptırılabilecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Hepimiz için çok özel ve önemli olan Anneler Günü'nü Karşıyaka'ya yakışan bir organizasyonla kutlayacak, en değerli emanetimiz Zübeyde Annemizi bir kez daha saygı ve minnetle anacağız" dedi.  

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328