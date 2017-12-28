Karşıyaka zor durumda

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alan Karşıyaka'da aylardır şirketleşerek tarihi borç yükünü temizleyecek ortak bulmaya çalışan ancak somut adımlar atılamayınca camianın tepkisini alan Başkan Mutlu Altuğ ve yönetim kurulunun istifa etmesi, kulübü iyice kaosa sürükledi.

Düşme hattındaki, transfer yasaklısı takımın en önemli gol silahı Can Erdem'in parası ödenmeyince kulüpten ayrıldığı, Ali Say, Abdülhamit, Mahmut gibi isimlerin ise ayrılık arifesinde olduğu öğrenildi. Tesislerdeki sıkıntılar yüzünden antrenman bile yapamayan Karşıyaka, eski futbolculardan Shukurov ile Kovalchuk'un 2 milyon TL'yi aşan alacakları nedeniyle haftaya gelmesi muhtemel yeni puan silme cezaları, yönetimsiz kalan kulübü zor durumda bıraktı.

Kulüpte ise şuanda yönetime adaylığı konuşulan isim dahi yok.

Haftalarca kulübe para yağdıracak Rus milyarderler, Hollandalı yatırım firması, Türk şirketleri bekleyen, pay dağıtımlarının nasıl olacağını tartışan Karşıyaka'da yönetim, olağanüstü seçimli genel kurul tarihini ise 13-20 Ocak olarak belirledi. Yöneticiler istifa açıklamasında, "Kulübümüzün tek çıkış yolu olan şirketleşme çalışmalarını genel kurulumuzun takdiriyle başlattık. Başkanımız ve camiamızın önde gelen isimlerinden oluşan komitemiz bu güne kadar çalışmalarını sürdürmüş, ne yazık ki camiamızın tek çıkış yolu olan şirketleşme çalışmalarını neticelendirememiştir. Ocak ayı kulübümüz açısından en kritik aydır. Puan silinmesinin önüne geçilmesi, ihtar çeken futbolcuların serbest kalmaması, transfer yasağının kaldırılmasının ancak ocak ayında yaratılacak kaynaklarla üstesinden gelinebilir" ifadelerine yer verdi.

BÜYÜKORAL'DAN İHANET TEPKİSİ

Karşıyaka'da başkan Mutlu Altuğ'a, "Ya çözüm bul ya çekil" çağrısı yapan Karşıyaka Kulübü Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, istifanın zamanlamasına ise tepki gösterdi. Kulübün önündeki aciliyeti bulunan ödemelere dikkat çeken Büyükoral, "Bu istifanın zamanlaması çok ters oldu. Son dakikada, ödemelerin olacağı, puan silmelerin yaşanacağı zamanda bunun olması yanlıştı. Bunlar aylar öncesinden belliydi. 'Bakacağız, edeceğiz' deyip ardından, 'Beni sıkıştırıyorlar, imza toplayacaklarmış, istifa ediyorum' demek bence ihanettir. Görevini yerine getiremeyeceksen, takvimi belli ödemeleri yapamayacaksan, hakkıyla işi yapamayacaksan en azından çıkıp en baştan söylemen lazımdı" açıklamasını yaptı.

Kulüp yönetiminin istifa kararının şuan alınmasıyla ilgili olarak fikirlerini söyleyen Büyükoral, "Bir delikanlı gibi çıkıp, 'Talip olan varsa önünü açarım' demek var, bir de bahaneyle kaçıp Karşıyakalılık kimliğine sığmayacak işler yapmak var. Kulübe son giren paraların hesabını vermeden, Can'ın gidişine göz yumarak keyfi harcamalar yapıp 'Ben yokum' demek olmaz. Ben kongre yapılması için imza toplayanlarla da yönetimle de görüştüm. Ortada aday yoksa bu neyin istifası. Bu durum bizi kulüp olarak kaosa itiyor. Hesap vermeden gitmek olmaz. Karşıyaka büyük bir camia, küllerinden doğar. Karşıyaka'nin bittiği düşünülmesin. Elbet bu kötü günleri de aşacağız" dedi.

KRİZLE BAŞLADI KRİZLE BİTTİ

Karşıyaka'da daha önce 3 kez başkanlığa aday olan Mutlu Altuğ, futbol takımının TFF 1inci Lig'den 2'nci Lig'e düştüğü sezon sonunda 22 Mayıs 2016'da tek aday olarak girdiği kongrede yönetime geldi. Mali sıkıntılarla başlayan Altuğ döneminde sponsor bulup 1.9 Milyon TL civarındaki transfer yasağını kaldırma çalışmasından sonuç çıkmadı. Alınan futbolcular kulüpten ayrıldı. Sezon içinde paraları ödenmeyen mevcut kadronun antrenmanları boykot etti. FIFA, eski futbolculardan Ofoedu'nun 62 dolar alacağı yüzünden Karşıyaka'ya 2 dönem transfer yasağı verdi. Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın görevden alınması tartışma yaratırken 2 yıl önce şampiyon olan basketbol takımı Play-Off'a bile kalamadı.

Bu sezon başında ise alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran futbolcular, Yaşar Holding'in mali desteğiyle takımda tutulabildi. Mustafa Reşit Akçay hayali gerçekleşmeyince takım uzun süre teknik direktörsüz kaldı. Tarihin en büyük sponsorluk anlaşması olarak duyurulan Şevket Pehlivan'ın futbol şube başkanlığı dönemi ise kısa sürdü. Futbolda kulüp tarihinde ilk kez FIFA ve TFF'den 6 puan silme cezası alındı. 12 puanın daha silinmesini taraftar para toplayarak engelledi. Yıllar sonra düşme hattında yer alan basket takımında transfer yasağı ve boykot krizleri yaşandı. Aylardır şirket ortağı bulmaya çalışan yönetim sonuç alamadı. Futbol takımında düşme hattındaki takımın yıldızı Can'ı da takımdan ayrılmasıyla zor durumda kalındı. Bu süreçte transfer yasağı borcu 18 Milyon TL, SGK borcu 6.5 Milyon TL, toplam genel borç ise faizlerle 60 milyon TL'ye dayandı.