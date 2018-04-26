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Karşıyaka yönetimi divanla buluştu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - KARŞIYAKA'da 20 Ocak'taki olağanüstü kongrede göreve gelen yönetim, kulübün genişletilmiş divan kurulu toplantısında camiaya 3 aylık süreçteki icraatlarıyla ilgili bilgi verdi. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde...

Karşıyaka yönetimi divanla buluştu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - KARŞIYAKA'da 20 Ocak'taki olağanüstü kongrede göreve gelen yönetim, kulübün genişletilmiş divan kurulu toplantısında camiaya 3 aylık süreçteki icraatlarıyla ilgili bilgi verdi. Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Evi'ndeki toplantıda Başkan Turgay Büyükkarcı, divan üyelerine kulüpteki faaliyetlerini sunum eşliğinde anlattı. Futbolda transfer yasağıyla altyapı ağırlıklı kalan kadrosuyla 3'üncü Lig'e düşen Karşıyaka'da Büyükkarcı, inşaat ruhsatı başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan yeni stat konusundaki son gelişmeleri anlatıp projesine yeniden hız kazandırılan 10 bin kişilik yeni salon planının detaylarıyla ilgili  bilgi verdi. Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki çim saha sayısını 3'e çıkarmak istediklerini, Milli Emlak'la temasa geçtiklerini belirten Büyükkarcı, Sasalı'da 35 dönüm arazide yeni bir tesis yapmak istediklerini söyledi.
Tenis şubesine Örnekköy'de 2 yeni kort kazandırdıklarını, futbolda altyapı oyuncusu sayısını kısa dönemde 169'dan 415'e çıkardıklarını belirten Başkan Büyükkarcı, altyapıya çeşitli kentlerden A takımda oynama potansiyeline sahip 41 futbolcu transferi yaptıklarını açıkladı. Yönetimin 3 eski yabancı futbolcuya olan 4 milyon 124 bin TL kesinleşmiş borcu Mesut Sancak'ın 2 milyon 325 bin TL nakit desteğiyle kapatıp kulübü FIFA'dan gelen 18 puan silme cezasından kurtardığını ifade eden Büyükkarcı, önceden sıkıntı olan personel maaşlarını aksatmadıklarını, basketboldaki ödemeleri Yaşar Holding'in desteğiyle sorunsuz yaptıklarını ifade etti. Büyükkarcı, divan üyelerine göreve seçildikleri kongrenin iptal edilmesiyle ilgili dava açan Eski Başkan Mutlu Altuğ dönemindeki tespit edilen usulsüzlük iddiaları konusunda da bilgi verdi.

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