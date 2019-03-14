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Karşıyaka'ya uğur yemeği

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçta gol yemeden 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Karşıyaka, cumartesi günü oynanacak Ofspor maçı öncesi Karşıyaka Belediyesi'nin davetlisi olarak Mavişehir'deki...

Karşıyaka'ya uğur yemeği

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçta gol yemeden 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Karşıyaka, cumartesi günü oynanacak Ofspor maçı öncesi Karşıyaka Belediyesi'nin davetlisi olarak Mavişehir'deki moral yemeğinde bir araya geldi.
Geçen haftalarda Kırşehir Belediyespor galibiyetinden önce Foça'da, Altındağ Belediyespor galibiyeti öncesi ise Güzelbahçe'de Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın davetlisi olarak yemekte buluşan Yeşil-kırmızılı ekip, futbol şube yönetimi ve teknik heyetle birlikte tam kadro moral depoladı. Ligde yaptığı çıkışla Play-Off yarışına ortak olan yeşil-kırmızılılarda ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle son Osmaniyespor deplasmanında forma giyemeyen Mustafa Değirmenci iyileşirken Mustafa Aşan'ın da cezası bitti. Özgür ve Harun'un sakat olduğu Karşıyaka'da Battal ile Doğukan ise sarı kart cezaları nedeniyle Of maçında forma giyemeyecek.

FOTOĞRAFLI 

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