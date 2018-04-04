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Karşıyaka'ya Sancak morali

İZMİR, () TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma barajının 10 puan gerisinde yer alan Karşıyaka'ya talip olan işadamı Mesut Sancak'tan müjdeli haber geldi.  Yeşil-kırmızılı takımın eski yabancı futbolcuları Shukurov, Kovalchuk...

Karşıyaka'ya Sancak morali

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma barajının 10 puan gerisinde yer alan Karşıyaka'ya talip olan işadamı Mesut Sancak'tan müjdeli haber geldi. 
Yeşil-kırmızılı takımın eski yabancı futbolcuları Shukurov, Kovalchuk ve Juninho'ya alacakları 2.5 milyon TL'yi ödeyerek kulübün FIFA'da kesinleşen toplam 18 puan silme cezası almasını önleyen Mesut Sancak, bir haber sitesine verdiği röportajda Karşıyaka'ya olan ilgisinin sürdüğünü açıkladı. Şirketleşme kararı alan yönetimle görüşmeleri sürdürdüğünü dile getiren Sancak, "Karşıyaka defterini kapatmış değiliz. Kulübün durumunu takip ediyoruz. İlk etapta acil ihtiyaçları giderdik, uygun ortamın oluşmasını bekliyoruz" dedi.
"Karşıyaka ile gönül bağımız var" diyen Sancak, "Eski yönetimle sorunlar yaşadık ancak bu bizi Karşıyaka'dan soğutmaz. Yaptığımız yardımla takımın amatöre düşmesini engelledik. Borç 70-80 milyon TL'ye çıkacaktı ve kulübün yaşama şansı olmayacaktı. Futbol batarsa, basketbolun da yaşama şansı kalmaz. Çünkü aynı gemideler. Futboldan alacaklılar basketbolun kapısını çalacaktı. Diğer branşlar da yok olup gidecekti. Yaptığımız yardımla bu krizi engelledik. Sezon sonunda Karşıyaka'nın menfaatleri için yönetimle oturup önümüze bakacağız. İlgimiz devam ediyor. Çünkü birilerinin böyle tarihe sahip köklü kulüplerle ilgilenmesi gerekiyor" diye konuştu.

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