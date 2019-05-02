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Karşıyaka'ya güven veren tablo

Ergin KARATAŞ / İZMİR () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun son haftasında Elaziz Belediyespor'u deplasmanda yendiği takdirde takipçisi Altındağ Belediyespor'un küme düşen Bergama Belediyespor önünde alacağı sonuç ne olursa olsun...

Karşıyaka'ya güven veren tablo

Ergin KARATAŞ / İZMİR () - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun son haftasında Elaziz Belediyespor'u deplasmanda yendiği takdirde takipçisi Altındağ Belediyespor'un küme düşen Bergama Belediyespor önünde alacağı sonuç ne olursa olsun 2'nci Lig yolunda Play-Off'a kalacak Karşıyaka, son aylardaki müthiş performansına güveniyor. Ligde son 11 haftayı 8 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle geçen Kaf-Kaf, üst üste 4 maçtan gol yemeden 3 puanla ayrıldı. Teknik direktör Mesut Toros göreve geldikten sonra çıktığı 26 maçın 15'inde kalesinde gol görmeyen yeşil-kırmızılı ekip, 8 galibiyet aldığı son 11 maçın ise 9'unda rakip forvetlere geçit vermedi.
Yeşil kırmızılılarda Adıyaman 1954 maçında galibiyet primlerini 2.5'e katlayıp takıma 5'er bin TL ödül dağıtan, son Sultanbeyli Belediyespor galibiyetine de primleri 4'e katlayıp 8'er bin TL prim ödeyen başkan vekili Gökhan Şensan ve futbol şube yönetimi, Play-Off şampiyonluğuna da özel prim belirleyecek. Görkem ve Metin'in cezaları nedeniyle son hafta mücadelesinde forma giyemeyeceği Karşıyaka'da Cenk ve Arif'in ise cezası bitti. İzmir temsilcisi, yarın Elazığ'a giderek final niteliğindeki maç için pusuya yatacak.

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