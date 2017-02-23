Karşıyaka'ya Güneş müjdesi

SPOR Toto İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör olarak ilk sınavına geçen hafta Aydınspor 1923 deplasmanında çıkan Atilla Güneş'in, ilk yarıda verilen 7 maçlık cezayı çekmeden yedek kulübesinde yer aldığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedilmesinin şokunu yaşayan Karşıyaka'ya müjdeli haber geldi. PFDK, bugün yaptığı toplantıda, pazar günü oynanan müsabakada yönetici olarak akredite edilen Güneş'in disiplin ihlali yapmadığına karar verdi.

PFDK, açıklamasında, "Karşıyaka Kulübü yöneticisi Atilla Güneş, cezaya uymama nedeniyle kurulumuza sevk edilmiş ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir" ifadelerini kullandı. Kurul, bu kararın ardından, Güneş'in 13 Ekim'de aldığı cezayla ilgili yargılamanın iadesi talebini de koşullar oluşmadığından otomatik olarak reddetti.

Salı gününden itibaren Türkiye Futbol Fedarasyonu ile telefon köprüsü kuran Başkan Mutlu Altuğ, yetkililerle görüşüp durumu anlattı. Atilla Güneş ve eski yönetimlerde genel sekreter olarak görev yapan Avukat Mehmet Yaya da İstanbul'daki TFF merkezine giderek ceza çıkmaması için PFDK'ya ifade verdi. Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesine göre PFDK'ya sevkedilen ve 14 maça kadar ceza alma ihtimali bulunan genç teknik adam, pazar günü Kırklarelispor randevusunda saha kenarında olacak. Kurul, derbideki olaylar için Aydınspor ve Karşıyaka'ya 5'er bin TL ceza kesti.

