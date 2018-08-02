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Karşıyaka'ya destek yok

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () TFF 3'üncü Lig'e yıllar sonra düştüğü yeni sezon öncesi, "Çok güçlü döneceğiz" sloganıyla yeniden ayağa kalkmaya çalışan Karşıyaka'da taraftar ve camia desteğini göstermek için tanesi 250 TL'den...

Karşıyaka'ya destek yok

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig'e yıllar sonra düştüğü yeni sezon öncesi, "Çok güçlü döneceğiz" sloganıyla yeniden ayağa kalkmaya çalışan Karşıyaka'da taraftar ve camia desteğini göstermek için tanesi 250 TL'den 5 bin adet kombine bilet satmayı hedefleyen yönetimin belediyeler ve kurumlara yaptığı çağrılara yanıt gelmedi. 
Sosyal medyada 1 ayı aşkın süredir kampanya yürüten İzmir temsilcisinde başkan Turgay Büyükkarcı, ilk çağrıyı 27 Haziran'da Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a yaptı. Büyükkarcı, Akpınar'a yaptığı, "Biz yönetim olarak 1000 tane futbol kombinesi aldık. Sen kaç bin tane alıyorsun. Sana meydan okuyorum" çağrısına hiçbir yanıt alamadı. 
Kapı kapı dolaşıp kombine satmaya çalışan 106 yıllık Karşıyaka'ya Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası gibi kurumlar da beklediği katkıyı vermedi. Aylardır tarihinin en karanlık mali tablosunu aşmak için adımlar atan yeşil-kırmızılılarda taraftarın kombinelere bireysel olarak ilgisi de zayıf kaldı. Karşıyaka'da yönetimin aldığı 1000 adet kombinenin yanı sıra eski yöneticilerden Nazım Torbaoğlu 100, Ayhan Gültekin 100, Bostanlı Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği 10 kombine aldı. 1912 Karşıyaka Derneği'ne verilen 100 biletin 24'ü satıldı. İç saha maçlarını 3 sezondur Atatürk Stadı'nda oynayan Karşıyaka'nın yıllardır beklediği yeni stat projesinin ihalesi, açılan davalar ve itirazlar sonrası ikinci kez iptal edilmişti. 

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