Karşıyaka'ya Birkan Saka geliyor

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde 2 sezon önce şampiyon olmasına rağmen 8 yıl sonra play off'a kalamayan Pınar Karşıyaka'da operasyon hazırlığı var.Tek aday olarak hazırlandığı hafta sonundaki olağanüstü genel kuruldra yeniden seçilmesi halinde kadroda revizyona gitmeyi planlayan Başkan Mutlu Altuğ, Birtan Saka'yı kulübe döndürecek.Yeşil kırmızılı takımın 1986-87 sezonunda potada ilk kez şampiyon olduğu dönemde kadroda yer alan Saka'nın genel koordinatör olması planlanıyor.Yeni sezonda Başkan Altuğ'un antrenör seçimi ve kadro oluşturulmasında birlikte hareket etmeyi planladığı Menajer Atilla Emrullah Koç, İzmir'e gelerek yönetimle görüşmeler yaptı. Görüşmede koordinatörlük için Birtan Saka'nın isminin gündeme geldiği öğrenildi.2014 yılında küme düşerek kapanan Aliağa Petkim'de uzun süre genel menajerlik yapan Saka, son olarak Yeşilgiresun Belediyespor'da aynı görevi sürdürdü. Karşıyaka'da Genel Menajer Selim Çınar da yeni sezonda aynı görevine devam edecek.FOTOĞRAFLI



