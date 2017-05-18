Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

Karşıyaka'ya Birkan Saka geliyor

SPOR Toto Basketbol Ligi'nde 2 sezon önce şampiyon olmasına rağmen 8 yıl sonra play off'a kalamayan Pınar Karşıyaka'da operasyon hazırlığı var. Tek aday olarak hazırlandığı hafta sonundaki olağanüstü genel kuruldra yeniden seçilmesi...

Karşıyaka'ya Birkan Saka geliyor
SPOR Toto Basketbol Ligi'nde 2 sezon önce şampiyon olmasına rağmen 8 yıl sonra play off'a kalamayan Pınar Karşıyaka'da operasyon hazırlığı var.
Tek aday olarak hazırlandığı hafta sonundaki olağanüstü genel kuruldra yeniden seçilmesi halinde kadroda revizyona gitmeyi planlayan Başkan Mutlu Altuğ, Birtan Saka'yı kulübe döndürecek.
Yeşil kırmızılı takımın 1986-87 sezonunda potada ilk kez şampiyon olduğu dönemde kadroda yer alan Saka'nın genel koordinatör olması planlanıyor.
Yeni sezonda Başkan Altuğ'un antrenör seçimi ve kadro oluşturulmasında birlikte hareket etmeyi planladığı Menajer Atilla Emrullah Koç, İzmir'e gelerek yönetimle görüşmeler yaptı. Görüşmede koordinatörlük için Birtan Saka'nın isminin gündeme geldiği öğrenildi.
2014 yılında küme düşerek kapanan Aliağa Petkim'de uzun süre genel menajerlik yapan Saka, son olarak Yeşilgiresun Belediyespor'da aynı görevi sürdürdü. Karşıyaka'da Genel Menajer Selim Çınar da yeni sezonda aynı görevine devam edecek.

FOTOĞRAFLI


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246