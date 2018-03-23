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Karşıyaka'ya altyapıdan yeni takviye

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma umutlarını her geçen hafta yitiren Karşıyaka, diğer taraftan kadrodaki altyapı atağını sürdürüyor. Transfer yasaklısı olan ve yaz döneminde yasağın açılamama...

Karşıyaka'ya altyapıdan yeni takviye

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma umutlarını her geçen hafta yitiren Karşıyaka, diğer taraftan kadrodaki altyapı atağını sürdürüyor. Transfer yasaklısı olan ve yaz döneminde yasağın açılamama ihtimalini de göz önünde bulundurarak altyapısına Türkiye çapından takviye yapmaya başlayan Karşıyaka, A takıma da alt gruptan 4 genç kazandırdı. Geçtiğimiz haftalarda Bucaspor'a yetiştiricilik bedeli ödeyerek Doğukan İnci'yi profesyonel yapan, Batuhan Altun'a lisans çıkaran Karşıyaka, aynı şekilde altyapıdan İlyas Kahraman ve Burak Karapınar'ı A takıma aldı. İlyas için eski kulüpleri Bucaspor ve Buca Belediyespor'a yetiştiricilik bedeli ödendi. 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalanıp lisansı çıkartılan 19 yaşındaki futbolcu, pazar günü Şanlıurfaspor deplasmanında kadroya alınacak.

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