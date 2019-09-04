Karşıyaka'ya 1912 morali

İZMİR, () -

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk iç saha maçında Cumartesi günü Kozanspor'u ağırlayacak Karşıyaka, 1912 Karşıyaka Derneği'nin ziyaretiyle moral buldu. Dernek Başkanı Cem Karagözlü ve yöneticiler, teknik direktör Mesut Toros ve futbolcuları Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenman öncesi ziyaret ederek, "Yanınızdayız" mesajı verdi. Karşıyaka'ya başarılar dileyen dernek yönetimi yeşil-kırmızılı takıma baklava ikram etti. Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Mustafa Aşan ve Doğukan, Kozan sınavına yetişecek. Son iç saha maçına 10 Mayıs'ta 3'üncü Lig Play-Off çeyrek finalinde Van Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayarak çıkan Karşıyaka, Kozan önünde 4 ay sonra taraftarıyla buluşacak.