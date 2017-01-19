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Karşıyaka Voleybol Şubesi'nde temel atma sevinci

KADINLAR Voleybol 2'nci Ligi A Grubu'nda tamamı altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da voleybol şubesinin geçtiğimiz ekim ayında altyapı için salonu inşa etmek hedefiyle başlattığı, "Bir parke...

Karşıyaka Voleybol Şubesi'nde temel atma sevinci
KADINLAR Voleybol 2'nci Ligi A Grubu'nda tamamı altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla zirve mücadelesi veren Karşıyaka'da voleybol şubesinin geçtiğimiz ekim ayında altyapı için salonu inşa etmek hedefiyle başlattığı, "Bir parke de sen koy" kampanyasında temel atıldı. Yalı Tesisleri'ndeki eski altyapı salonunun 2015 yılında yeni stat projesi kapsamında yıkılmasından sonra tesis sıtıntısı yaşayan yeşil kırmızılıların Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki kullanılmayan havuzunun yerine yaptırmaya başladığı salonda hafriyat ve dolgu işleri geçen ay tamamlandı.

Zemini sağlamlaştırılan salonun temeli de dün şube yöneticileri ve Antrenör Tamer Çamlıbel'in katıldığı törenle atıldı. Barter usulüyle yürüyen projede salonun yapımı için 15 ton demire ihtiyaç olduğu belirtildi. Şimdiye kadar inşaat için camiadan bir miktar para ve demir desteği alan şube yönetimi, katkıların artmasını bekliyor.
Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, "Hedefimiz yeni sezonda altyapı ve spor okullarımızın kendi salonunu kullanması. Eski salonumuzun yıkılması bize ciddi kaynak kaybı yarattı. Finansman sorunu çözülürse salon 3 ay içinde biter" dedi.   FOTOĞRAFLI

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