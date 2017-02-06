Karşıyaka Voleybol'da 13'te 13 yaptı

İlk devre 3-1 kaybettiği Alaşehir Belediyespor'u 3-2, 3-0 mağlup olduğu Beylikdüzü Voleybol'u ise 3-1'lik skorlarla geçen yeşil kırmızılı ekip, İstanbul'da 3-2 yenildiği Maltepe Yalıspor'u set vermeden mağlup etti. Çarşamba günü derbide Arkasspor'a konuk olacak 46 puanlı Karşıyaka, ikinci sıradaki yerini averajla Manisa Büyükşehir Belediyespor'a kaptırıp bir basamak geriledi ve üçüncü sıraya indi. FOTOĞRAFLI
İlk devre 3-1 kaybettiği Alaşehir Belediyespor'u 3-2, 3-0 mağlup olduğu Beylikdüzü Voleybol'u ise 3-1'lik skorlarla geçen yeşil kırmızılı ekip, İstanbul'da 3-2 yenildiği Maltepe Yalıspor'u set vermeden mağlup etti. Çarşamba günü derbide Arkasspor'a konuk olacak 46 puanlı Karşıyaka, ikinci sıradaki yerini averajla Manisa Büyükşehir Belediyespor'a kaptırıp bir basamak geriledi ve üçüncü sıraya indi. FOTOĞRAFLI