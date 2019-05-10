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Karşıyaka - Van Büyükşehir Belediyespor maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR () - Transfer yasağıyla altyapı patentli kadroyla mücadele ederek düşme hattında son sıradan çıkıp play-off'a kalan Karşıyaka, Van Büyükşehir Belediyespor maçında son yılların taraftar rekorunu kırdı. Atatürk...

Karşıyaka - Van Büyükşehir Belediyespor maçından notlar

Ergin KARATAŞ / İZMİR () - Transfer yasağıyla altyapı patentli kadroyla mücadele ederek düşme hattında son sıradan çıkıp play-off'a kalan Karşıyaka, Van Büyükşehir Belediyespor maçında son yılların taraftar rekorunu kırdı. Atatürk Stadı’na akın eden binlerce yeşil kırmızılı taraftar, kapalı tribünü tıklım tıklım doldururken açık tribünde de 2 bin civarında Karşıyakalı yer aldı.
Karşıyaka taraftarlarının 2 yıl önce yine TFF 3'üncü Lig’de Çorumspor’la oynanan play-off maçında yalnız bırakmadığı Altaylı taraftarlar, iç sahadaki son Sultanbeyli Belediyespor mücadelesinde olduğu gibi tribünde yeşil kırmızılılara destek verdi. Altaylılar, ezeli rakipleri Karşıyakalılarla omuz omuza tezahürat yaptı.
Maçı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de izledi. Maç öncesi Karşıyaka Belediye Bandosu, çaldığı marşlar ile taraftarları coşturdu. Yeşil kırmızılı kulübün voleybolcuları ve altyapı futbolcuları da tribündeki yerini aldı.
Yeşil kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Mustafa Değirmenci ve Özgür forma giyemedi. İki futbolcu takım arkadaşlarını tribünden destekledi. Karşıyaka’nın eski teknik direktörlerinden Akif Başaran, Rıza Tuyuran, Altay’ın eski teknik patronu Cüneyt Biçer gibi isimler de maçı izledi.

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