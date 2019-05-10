Karşıyaka - Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0

Ergin KARATAŞ / İZMİR ()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Efe Kurtuluş (xx), Murat Erölmez (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Anıl (xx), Cenk (xxx), Metin (xxx), Onur (xx), Arif (x), Fatih (xx), Doğukan (xx) (Dk. 90 Namık Barış), Mustafa Aşan (xxx) (Dk. 79 Görkem xx), Harun (x) (Dk. 75 Burak x), Hakan (x)

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Salih (xxx) - Batuhan (xx), Emrah (x) (Dk. 75 Soner xx), Serdar (xx), Samet (x), Oktay (xxx), Güney (xx), Umut Koray (x) (Dk. 62 Şerif xx), Barış Gök (x), Barış Sağır (x), Yakup (xx) (Dk. 44 Burçak xx)

SARI KARTLAR: Harun, Arif (Karşıyaka)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’taki play-off yarı final ilk maçında Karşıyaka, Van Büyükşehir Belediyespor’la evinde golsüz berabere kaldı: 0-0. Atatürk Stadı’nda 15 bin civarında yeşil kırmızılı taraftarın izlediği maçta golcüsü Hakan’ın ayağından 73'üncü dakikada penaltı kaçıran Kaf-Kaf, final şansını rövanşa bıraktı. İki takım 15 Mayıs Çarşamba günü Van’da rövanşa çıkacak. Karşıyaka’ya finale çıkmak için her türlü galibiyet ve gollü beraberlik yetecek. Mağlubiyet durumunda tur atlayan taraf Van BŞB olacak.

3'üncü dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Sağ kanattan sıfıra inen Doğukan’ın ortasına ceza sahası içinde boş pozisyondaki Arif’in cılız şutu yandan auta çıktı.

30'uncu dakikada Onur’un ceza saha dışı sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta topu yumruklarıyla uzaklaştıran kaleci Salih gole izin vermedi.

45+3'üncü dakikada Arif yaklaşık 25 metre mesafeden kaleyi yokladı, top üstten auta gitti.

İlk yarı golsüz bitti.

47'nci dakikada Van BŞB’li Oktay’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Erdoğan topu iki hamlede kontrol etti.

55'inci dakikada Karşıyaka atağında Onur’un kullandığı serbest vuruşta Hakan’ın kafa şutu auta çıktı.

59'uncu dakikada yine Hakan ceza alanı dışından kaleyi yokladı, kaleci Salih topu kontrol etti.

72'nci dakikada Van ceza sahasında Barış Gök, Karşıyakalı Doğukan’ı düşürünce hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Hakan 73'üncü dakikada kullandığı penaltıyı yan direğe nişanladı.

Maçın ilk yarısında kaşı açılıp başına bandaj yapılan Karşıyakalı Mustafa Aşan, ikinci yarıda tekrar sakatlanınca 79'uncu dakikada sahayı sedyeyle terk etti.

Karşılaşma golsüz sonuçlandı.

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