Karşıyaka uzun atladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk 8 haftayı 6 puanla son sırada tamamlayan Karşıyaka, 32. haftada Adıyaman 1954'ü 3-0 yenerek aylardır kovaladığı Play-Off hattına girerken önemli bir başarıya imza attı. Transfer yasağı nedeniyle sadece kendi altyapısından yetişen oyuncularla ligde mücadele eden ve aynı durumdaki birçok kulüp yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken müthiş bir çıkışa imza atan yeşil-kırmızılılar, azimle, inatla, vazgeçmeyerek sürdürdüğü Play-Off hedefine bitime 2 hafta kala ulaştı. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, çok zor yollardan geçtiklerini ancak takımının Play-Off'u yakaladığını söyledi.

Turgay Büyükkarcı, "Futbol şubemiz, teknik direktörümüz Mesut Toros ve ekibi gerçekten özveriyle çalıştı ve oyuncularımızla birlikte hedefimize giden yolda emin adımlarla ilerlediler. Şimdi önümüzde 2 önemli maç var. Bu 2 maçı kazanarak ligi Play-Off hattının içinde tamamlamak istiyoruz. Bizleri Adıyaman deplasmanı dönüşünde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkuyla karşılayan ve bağrına basan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Nasıl bir kulüp olduğumuzu bir kez daha gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi.

HAKAN KUŞ REKOR KIRDI

KARŞIYAKA'da Adıyaman deplasmanında attığı 2 şık golle galibiyetin baş mimarı olan Hakan Kuş, kariyer rekorunu da kırdı. Geçen sezon ortasında Can Erdem takımdan ayrıldıktan sonra takımın birinci forveti olması tartışılan Hakan, eleştirilere bu sezon sahada cevap verdi. Ligde 31 maçta 11 gole ulaşan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en skorer sezonunu geçiriyor. Hakan, son 5 maçta 4 gol atarak Play-Off arifesinde formda olduğunu da kanıtladı.