Karşıyaka umut verdi

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Karşıyaka, Afyonkarahisar kampındaki ilk hazırlık maçında 3'üncü Lig temsilcisi Bergama Belediyespor'u 4-3 mağlup ederken, hücumda tam not alan yeşil kırmızılı ekip, savunmada dağınık bir görüntü verdi.Kaleci Mehmet, Mahir, Özgür, Selim, Harun gibi gençleri ilk 11'de sahaya süren Teknik Direktör Atilla Güneş, 2-2 biten ilk yarı sonrası Harun dışındaki tüm oyuncuları değiştirdi. İkinci devrede Batuhan, Görkem, Barış gibi altyapı patentli diğer isimler sahneye çıkarken, Karşıyaka'nın gollerini Hakan, Mahmut, Harun ve Can Erdem kaydetti.Kampı ziyaret eden Başkan Mutlu Altuğ, Yönetici Mete Yazıcı, kulübe sponsor olduktan sonra futbol şube sorumluluğuna getirilen Şevket Pehlivan ve ortağı Fehmi Uçar da Bergama maçını izledi. Kampa başladıkları ilk günden bu yana takımın çok özverili çalıştığını dile getiren Atilla Güneş, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Geçen sezon çıtayı yükselttik. Bu yıl da yükselişimiz devam edecek. Takımıma güveniyorum. İşimizi çok ciddi yapacağız, maçlara iyi konsantre olup formanın hakkını vereceğiz" dedi. Karşıyaka, yarın saat 18.00'de Diyarbekirspor'la ikinci maçını oynayacak.PEHLİVANOĞLU: HERŞEY YOLUNDAKarşıyaka'da futbol şubesine HB Pehlivanoğlu İnşaat ismiyle sponsor olan ve kulübe toplamda 3 milyon TL katkı sağlayacağı öğrenilen Şevket Pehlivan, yarın Başkan Mutlu Altuğ ile yapmayı planladıkları basın toplantısında her türlü soruya yanıt vereceklerini söyledi.Şimdilik yeni bir açıklama yapmayacağını belirten Pehlivan, "Kimse merak etmesin, takımda herşey yolunda" dedi. Futbol şubesinin başına geçecek Şevket Pehlivan, oyuncularla yapılan toplantıda şöyle konuştu:"Elimizden geleni yapacağız. Başkanımız Mutlu Altuğ burada olduğu sürece, Allah izin verirse hep beraber iyi şeyler gerçekleştireceğiz. Yaşça en küçüğünden en büyüğüne tüm oyuncular bizim için aynı değerde. Takımdan son derece ümitliyiz."



