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Karşıyaka umudunu kaybetmedi

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kastamonuspor 1966'ya deplasmanda 1-0 yenilerek play off hattından çıkan Karşıyaka, umudunu kaybetmedi. Yeşil kırmızılılarda Teknik Direktör Atilla Güneş, "Puan kayıpları elbette olabilir. Ligin...

Karşıyaka umudunu kaybetmedi
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kastamonuspor 1966'ya deplasmanda 1-0 yenilerek play off hattından çıkan Karşıyaka, umudunu kaybetmedi.
Yeşil kırmızılılarda Teknik Direktör Atilla Güneş, "Puan kayıpları elbette olabilir. Ligin bitmesine 9 maç kaldı. Play off'a adımızı yazdırmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.
Ligde 9 günde 3 maç oynayacakları zorlu bir periyoda girdiklerini söyleyen Güneş, "Cuma günü İnegölspor'a konuk olduktan sonra 15 Mart Çarşamba günü lider Gümüşhanespor'u ağırlayıp 19 Mart'ta Tokat deplasmanına çıkacağız. Mücadele anlamında bir sıkıntımız yok ama Kastamonu'da Tayfun'un sakatlığı, Can ve Tugay'ın hastalıklarının etkisiyle oyun anlamında sıkıntı çektik. Çok geniş, alternatifli kadromuz yok. Üst üste 3 maç oynayacağımız periyoda eksiksiz çıkmak istiyoruz" dedi.  

 

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