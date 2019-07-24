Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

Karşıyaka üç branşta da iddialı

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, yeni sezonda profesyonel liglerde mücadele eden futbol, basketbol ve voleybol takımlarının iddialı olacağını dile getirdi. Futbolda geçen sezon yeşil-kırmızlı takıma Play-Off oynatan teknik direktör...

Karşıyaka üç branşta da iddialı
Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, yeni sezonda profesyonel liglerde mücadele eden futbol, basketbol ve voleybol takımlarının iddialı olacağını dile getirdi. Futbolda geçen sezon yeşil-kırmızlı takıma Play-Off oynatan teknik direktör Mesut Toros'la anlaşıp kadroyu koruduklarını, basketbolda kendilerine daha önce 3 kupa kazandıran A Milli Takım Antrenörü Ufuk Sarıca'yı yuvaya döndürdüklerini, voleybolda da antrenör Tamer Çamlıbel'le nikah tazeleyerek istikrarı seçtiklerini ifade eden Başkan Turgay Büyükkarcı, "Bu sezon taraftarlarımızın da desteğiyle üç branşta da iddialı olacağız. Karşıyaka'yı güzel günler bekliyor" dedi. Takımları kurduklarını söyleyen Başkan Büyükkarcı, yönetim olarak artık stadyum projesine odaklanacaklarını sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.