Karşıyaka üç branşta da iddialı

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, yeni sezonda profesyonel liglerde mücadele eden futbol, basketbol ve voleybol takımlarının iddialı olacağını dile getirdi. Futbolda geçen sezon yeşil-kırmızlı takıma Play-Off oynatan teknik direktör Mesut Toros'la anlaşıp kadroyu koruduklarını, basketbolda kendilerine daha önce 3 kupa kazandıran A Milli Takım Antrenörü Ufuk Sarıca'yı yuvaya döndürdüklerini, voleybolda da antrenör Tamer Çamlıbel'le nikah tazeleyerek istikrarı seçtiklerini ifade eden Başkan Turgay Büyükkarcı, "Bu sezon taraftarlarımızın da desteğiyle üç branşta da iddialı olacağız. Karşıyaka'yı güzel günler bekliyor" dedi. Takımları kurduklarını söyleyen Başkan Büyükkarcı, yönetim olarak artık stadyum projesine odaklanacaklarını sözlerine ekledi.