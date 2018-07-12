Karşıyaka testten geçti

İZMİR, ()
TFF 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta yer alan Karşıyaka'da yeni sezon öncesi antrenmanlarını sürdüren oyuncular, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde dayanıklılığın ölçüldüğü Yo-Yo Intermittent Recovery Testi'nden geçti.
İzmir'deki ilk etap çalışmalarında güç depolayan yeşil-kırmızılılar, Afyonkarahisar'da Ağustos ayında 15 günlüğüne kampa girecek. Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarını Afyon kampında oynayacak olan Karşıyaka, kadrosundan Tayfun, Mahmut ve Erhan ile yollarını ayrılıp, 12 futbolcuyla da sözleşme imzaladı. Karşıyaka antrenmanlarını Finlandiya'daki 2018 U19 UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne hazırlanan Doğukan İnci hariç tam kadro sürdürdü.
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