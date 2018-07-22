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Karşıyaka Teknik Direktör İskender: "Bizim geleceğimiz bu takım"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - YENİ sezon öncesi ilk hazırlık maçında Altınordu U19 takımına 1-0 yenilen 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'da Teknik Direktör Ufuk İskender, aldıkları mağlubiyetin önemli olmadığını söyledi. Skoru önemsemediklerini...

Karşıyaka Teknik Direktör İskender: "Bizim geleceğimiz bu takım"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - YENİ sezon öncesi ilk hazırlık maçında Altınordu U19 takımına 1-0 yenilen 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka'da Teknik Direktör Ufuk İskender, aldıkları mağlubiyetin önemli olmadığını söyledi. Skoru önemsemediklerini belirten teknik patron İskender, "Altınordu Türkiye'de altyapıya ciddi yatırımlar yapan bir kulüp. Bizi güzel ağırladılar. Rakip takımın tamamı milli oyunculardan oluşuyor. Bu hafta İspanya'ya turnuvaya gidecekler. Onlara başarılar diliyorum. İyi kötü ne yapabiliriz, onunla yüzleştik. Gençlerimiz için faydalı bir müsabaka oldu" diye konuştu.
Oyuncularının inanılmaz iyi çalıştığını anlatan Teknik Direktör Ufuk İskender, "Bizim geleceğimiz bu takım. Altınordu'yu yenebilirdik, skora bakılacak bir müsabaka değildi. Karşıyakalı bu gençlerin sadece morale ve sevgiye ihtiyacı var. Gelişimlerini çok önemsiyorum. Yönetim de tesisleri ve sahaları yeniledi. Hazırlık maçlarının ardından sezona Van deplasmanında en iyi şekilde giriş yapmak istiyoruz" dedi.
Karşıyaka çarşamba günü Turgutlu'da Turgutluspor'la, 2 Ağustos'ta ise Nazilli Belediyespor'la özel maçlar oynayıp 4 Ağustos'ta Afyon'da kampa girecek.

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