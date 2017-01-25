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Karşıyaka tam kadro

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü zirveye yaklaşma mücadelesinde Ankaragücü'nü konuk edecek Karşıyaka'da sakat futbolculardan iyi haber geldi. Arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle Tuzlaspor deplasmanında forma giyemeyen...

Karşıyaka tam kadro
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü zirveye yaklaşma mücadelesinde Ankaragücü'nü konuk edecek Karşıyaka'da sakat futbolculardan iyi haber geldi. Arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle Tuzlaspor deplasmanında forma giyemeyen Mahmut'un yanı sıra hafif sakatlığı bulunan Metin, iyileşip takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Ali Say ve Ali Kemal'in de cezalarının sona erdiği Kaf-Kaf'ta zorlu mücadele öncesi eksik futbolcu kalmadı.
Yeşil kırmızılılarda oyunculara 6'şar galibiyet primi borcu bulunan yönetim, Ankaragücü maçı öncesi takıma moral aşılamak için kulübe gelen bir kaynakla birer prim ödemesi yapacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan bu sezon 4 kez ceza alıp seyircisiz oynama cezası sınırına gelen Karşıyaka, Ankaragücü randevusunda tribünde toplu olarak küfürlü tezahürat yapılması halinde sonraki iç saha maçında Hatayspor'u boş tribünler önünde ağırlayacak.

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