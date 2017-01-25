Karşıyaka tam kadro

Yeşil kırmızılılarda oyunculara 6'şar galibiyet primi borcu bulunan yönetim, Ankaragücü maçı öncesi takıma moral aşılamak için kulübe gelen bir kaynakla birer prim ödemesi yapacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan bu sezon 4 kez ceza alıp seyircisiz oynama cezası sınırına gelen Karşıyaka, Ankaragücü randevusunda tribünde toplu olarak küfürlü tezahürat yapılması halinde sonraki iç saha maçında Hatayspor'u boş tribünler önünde ağırlayacak.
Yeşil kırmızılılarda oyunculara 6'şar galibiyet primi borcu bulunan yönetim, Ankaragücü maçı öncesi takıma moral aşılamak için kulübe gelen bir kaynakla birer prim ödemesi yapacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan bu sezon 4 kez ceza alıp seyircisiz oynama cezası sınırına gelen Karşıyaka, Ankaragücü randevusunda tribünde toplu olarak küfürlü tezahürat yapılması halinde sonraki iç saha maçında Hatayspor'u boş tribünler önünde ağırlayacak.