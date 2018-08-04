Karşıyaka tam kadro gidiyor

İZMİR, ()

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarının İzmir etabını tamamlayan Karşıyaka, yarın başlayacak Afyonkarahisar kampına tam kadro gidecek.

Teknik direktör Ufuk İskender, altyapıdan kadroya dahil edilen gençler dahil tüm futbolcuları kampta deneyecek. Yeşil-kırmızılı ekip, 15 gün sürecek kampta 5 hazırlık maçı oynayıp lige kadar hazır hale gelmeyi planlıyor. Karşıyaka, iç transferde İzmir'e gelişini sürekli erteleyen, ilk etap çalışmalarına katılmayan stoper Abdülhamit'le yeniden anlaşmaktan kesin olarak vazgeçti. Abdülhamit, Mahmut ve Tayfun'dan sonra yaz döneminde takımdan ayrılan üçüncü isim oldu.

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